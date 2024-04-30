Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak atanan Dr. Mustafa Doğan göreve başladı - Son Dakika
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Sağlık

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak atanan Dr. Mustafa Doğan göreve başladı

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak atanan Dr. Mustafa Doğan göreve başladı

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Başhekim Vekili Dr. Osman Koray Turhan'ın görevini devreden Dr. Mustafa Doğan, halka en iyi hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Doğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgede yürüttüğü çalışmalarıyla da dikkat çekmişti.

30.04.2024 13:05  Güncelleme: 13:06
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Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak atanan Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Doğan görevine başladı.

Hastaneden yapılan açıklamada, Başhekim Vekili Dr. Osman Koray Turhan görevini Doğan'a devretti.

Başhekimlik Toplantı Salonu'nda hastane yönetiminin katılımıyla gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan Doğan, halka en iyi hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Doğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgede yürüttüğü çalışmalardan dolayı "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" temasıyla kutlanan 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde Niğde'de yılın hekimi seçilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak atanan Dr. Mustafa Doğan göreve başladı - Son Dakika

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