Nöroloji uzmanından parkinsonda erken tanı uyarısı - Son Dakika

Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Klinik Sorumlusu nöroloji uzmanı Dr. Hilal Horozoğlu, parkinsonda erken tanı sayesinde hastaların uygun tedaviyle yaşamlarını bağımsız sürdürebildiğini kaydetti.

Horozoğlu, Dünya Parkinson Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, araştırmalarda parkinson hastalığının 55 yaş üstünde yaklaşık yüzde 1'inde görüldüğünü belirtti.

Horozoğlu, parkinson hastalığında en çok görülen başlangıç bulgularının hareketlerde yavaşlık, genel olarak vücut sertliği ve titreme olduğunu aktardı.

Bulguların önemli olduğunu anlatan Horozoğlu, şunları kaydetti:

"Bu 3 bulgu motor bulgularımız. Daha farklı bulgular da hastalarımızda gözlemlenebiliyor. Ancak en çok karşılanan bu 3 bulgunun başka sebeplere bağlanarak göz ardı edilmesine sık rastlıyoruz. Hastalar örneğin hareket yavaşlamasını hissettiklerinde bunu genel yaşlanmaya ya da eklem bozukluklarına bağlayabiliyor. Bu nedenle doktora başvuru ve tanı ne yazık ki gecikmekte. Oysaki tanı konulduktan sonra hastalar uygun tedaviyle bağımsız yaşamlarını sürdürebilir."