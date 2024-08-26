Nöropsikolojik Testler, Demansların Erken Tanısında Önemli Bir Rol Oynuyor - Son Dakika
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Sağlık

Nöropsikolojik Testler, Demansların Erken Tanısında Önemli Bir Rol Oynuyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Nöroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, nöropsikolojik testlerin bireylerin bilişsel risklerinin ortaya konulmasından demansların erken tanısına kadar birçok alanda doğru tedavi stratejilerinin belirlenmesinde önemli bir araç olduğunu belirtti.

26.08.2024 12:16
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Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Nöroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, bireylerin bilişsel risklerinin ortaya konulmasından demansların erken tanısına kadar birçok alanda doğru tedavi stratejilerinin belirlenmesinde nöropsikolojik testlerin önemli bir araç olduğunu bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, nöropsikolojik testlerin bireyin bellek, düşünme ve diğer bilişsel işlevlerindeki değişikliklerini objektif bir şekilde değerlendirmeyi sağladığını belirtti.

Hanoğlu, "Daha hafif bilişsel bozukluk döneminde yani klinik demansın ortaya çıkmasından önce başlamış olan bilişsle kaybın tanınmasını ve hangi tür demansa doğru ilerleyebileceğini anlayabilmemizi sağlıyor. Alzaymır hastalığı gibi ilerleyici demansların erken teşhisi ve farklı demans türlerinin bilişsel belirtilerinin doğru yorumlanması da bu testler sayesinde mümkün oluyor." ifadelerini kullandı.

Nöropsikolojik değerlendirmenin aynı zamanda psikiyatrik bozuklukların ve tıbbi durumların bilişsel etkilerini değerlendirmede de kullanıldığına dikkati çeken Hanoğlu, "Depresyon, anksiyete gibi psikiyatrik sorunlar ile alzaymır hastalığı ve diğer demans durumlarını ayırt etmeye yardımcı olur, ayırıcı tanıda kullanılır. Özellikle demans tanılarında, nöropsikolojik değerlendirme ayırt edici bir araç olarak ön plana çıkar. Son dönemde hastalık sürecinin geciktirilebilmesine yönelik tedavilerin ortaya çıkmaya başlaması nedeniyle Alzheimer hastalığı gibi ilerleyici demansların erken teşhisi ve farklı demans türlerinin bilişsel belirtilerinin doğru yorumlanması giderek son derecede önem kazanmıştır." değerlendirmelerinde bulundu.

"Bilişsel bozuklukların teşhisi ve tedavi sürecinin yönetilmesinde temel bir rol oynamaktadır"

Hanoğlu, nöropsikolojik değerlendirmenin, bireyin bilişsel ve zihinsel işlevlerinin derinlemesine incelenmesini sağlayan kapsamlı bir değerlendirme olarak önem kazandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu değerlendirme yöntemleri, beyin sağlığı ve işlevselliği hakkında kritik bilgiler sunarak, inme, multipl skleroz (MS), parkinson, epilepsi gibi nörolojik bozuklukların seyrinde ortaya çıkan bilişsel bozuklukların teşhisi ve tedavi sürecinin yönetilmesinde temel bir rol oynamaktadır. Nöropsikolojik değerlendirme günümüzdeki gelişmiş nörogörüntüleme yöntemlerine karşın hala bilişsel işlevlerin objektif değerlendirmesi için elimizdeki tek yöntemdir."

Nöropsikolojik testlerin beyin tarafından kontrol edilen çeşitli bilişsel işlevleri değerlendirdiğinin altını çizen Hanoğlu, "Bellek, görsel-uzamsal beceriler, dikkat, dil gibi alanlarda yapılan bu testler, bireyin yaşına, eğitim düzeyine ve değerlendirmenin amacına göre farklılık gösterir. Bu sayede alzheimer, parkinson, inme, multipl skleroz gibi nörolojik hastalıkların özellikleri çerçevesinde oluşturulan özelleşmiş test bataryaları halinde uygulanır." açıklamalarında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Nöropsikolojik Testler, Demansların Erken Tanısında Önemli Bir Rol Oynuyor - Son Dakika

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