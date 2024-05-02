NPİSTANBUL Hastanesi, JCI'dan 5. kez altın madalya aldı - Son Dakika
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Sağlık

NPİSTANBUL Hastanesi, JCI'dan 5. kez altın madalya aldı

NPİSTANBUL Hastanesi, JCI\'dan 5. kez altın madalya aldı

NPİSTANBUL Hastanesi, JCI tarafından yapılan olağan denetimde 5. kez altın madalya kazandı. Denetçiler tarafından tıbbi ve idari ölçülebilir elementler değerlendirildi. Hastane yönetimi, kalite anlayışına ve JCI kültürüne önem verdiklerini belirtti. Kalite değerlerinin günlük alışkanlıkların bir parçası haline gelmesi hedefleniyor.

02.05.2024 14:49
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NPİSTANBUL Hastanesi, JCI (Joint Commission International) tarafından 3 yılda bir yapılan olağan denetimde, 5. kez altın madalya aldı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, dünyanın büyük sağlık akreditörlerinden biri olan JCI'ın 4 denetçisi tarafından, 25-28 Mart'ta NPİSTANBUL Hastanesi'nde 1500'ü aşkın tıbbi ve idari ölçülebilir element değerlendirildi.

2012'de " Türkiye'nin ilk Akredite Nöropsikiyatri Hastanesi" ve 2018'de "Dünyanın ilk Akredite Beyin Hastanesi" ünvanlarını alan NPİSTANBUL, 2015 ve 2021 yıllarında da JCI denetimlerinden başarıyla geçmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NPİSTANBUL Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, tüm tıbbi ve idari personeliyle JCI kültürüne ve kalite anlayışına önem verdiklerini belirterek, "Kalitenin aslında bir varış noktası olmadığını, sürekli bir yolculuk olduğunu biliyoruz. Kaliteyi, akademik alanda da ilerletmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla, önümüzdeki dönemde farklı stratejik hedefler belirleyeceğiz ve bu hedeflere hep birlikte, aynı ekip ve aynı kararlılıkla ulaşacağız." diye konuştu.

Edinilen bilgiler ve geri bildirimlerin yol gösterecek nitelikte olduğunu aktaran Tarhan, "Kalite değerlerinin, kültürümüzün bir parçası haline gelmesi ve bu değerlerin günlük alışkanlıklarımız arasında yer alması konusundaki önemli katkılarınız için teşekkür ederiz. Birlikte geçirdiğimiz bu süre boyunca, sizde de olumlu bir izlenim bıraktığımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

NPİSTANBUL Hastanesi Kalite ve İnsan Kaynakları Direktörü Serdar Karagöz de "Yoğun bakım ünitemizden ameliyathanemize, yatan hasta servislerinden, poliklinik hizmetlerimize, hemşirelik hizmetlerimizden hekimlik hizmetlerimize, nöromodülasyon merkezimizden sterilizasyon ünitemize, Yönetim Kurulumuzun işleyiş ve liderliğinden, insan kaynakları yapımıza, güvenli bina/tesis standartlarımızdan satın alma süreçlerimize kadar tıbbi ve yönetsel tüm işleyişimiz titizlikle irdelendi. ve sonuç başarıyla sonuçlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." açıklamasını yaptı.

JCI Baş Denetçisi Elijah J. Gilreath ise hastalara verdikleri bakımın kalitesini iyileştirme yolculuğunda hastanenin ortağı olduklarını kaydederek, "JCI sürecine verdiğiniz destekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. JCI akreditasyonunun bir varış noktası değil, bir yolculuk olduğunu unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık NPİSTANBUL Hastanesi, JCI'dan 5. kez altın madalya aldı - Son Dakika

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