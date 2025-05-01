Ofis Çalışanları için Sağlık İpuçları

OFİS çalışanlarında kronik kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının sıklıkla görüldüğünü söyleyen Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ağırman, ofis ortamında yapılacak küçük değişiklikler ve kısa egzersiz molalarının önemine değindi. Doç. Dr. Ağırman, "İki saatte bir yapılan germe egzersizleri, yarım saatte bir verilen kısa yürüyüş araları, duruş bozukluklarının ve omurga sorunlarının önüne geçebilir" dedi.

Hareketsiz yaşam, kalp rahatsızlıkları, obezite ve diyabet gibi metabolik hastalıkların yanı sıra dolaşım ve sindirim sistemi bozukluklarına da yol açtığını belirten Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ağırman, ofis çalışanlarında en sık görülen şikayetlerin başında bel, boyun ve sırt ağrılarının geldiğini söyledi. Doç. Dr. Ağırman, "Bu ağrılar, omurganın uzun süre uygun olmayan duruşta kalmasından kaynaklanıyor. Ofis çalışanların günün yaklaşık yüzde 80'ini yerinden kalkmadan geçiriyor" diye konuştu.

'YANLIŞ DURUŞ AĞRILARI KRONİKLEŞTİRİYOR'

Omurganın uzun süreli yanlış pozisyonlarda kalmasının kas ve iskelet sistemi üzerinde ciddi baskılara neden olduğunu belirten Doç. Dr. Ağırman, "Yanlış oturuş ve duruşlar zamanla kas kısalıklarına, kireçlenmeye, omurga eğriliği, kemik erimesi ve disk fıtığı gibi rahatsızlıklara zemin hazırlıyor. Özellikle masa başı çalışanların bu konuda daha dikkatli olması gerekiyor" dedi.

'OTURMA DÜZENİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

Ofis çalışanları için oturma düzeninin büyük önem taşıdığını ifade eden Doç. Dr. Ağırman, "Baş, monitör ekranına bakarken dik durmalı. Omuzlar rahat, sırt dik olmalı. Bel destekli sandalyeler tercih edilmeli, küçük bir yastıkla destek sağlanabilir. Ayak altına hafif bir yükseklik koyarak kalça yukarı kaldırılmalı, baldırlar sandalyenin ortasına denk gelmeli. Klavye ve monitör göz hizasına göre yerleştirilmeli, bilek düz pozisyonda olmalıdır" ifadelerini kullandı.

'KÜÇÜK DOKUNUŞLARLA BÜYÜK FARK YARATILABİLİR'

Basit alışkanlıkların hareketsizlikle mücadelede büyük fayda sağladığını belirten Doç. Dr. Ağırman, "Telefonu boyun ile omuz arasında sıkıştırmaktan kaçının. Çayınızı kendiniz alın, aracınızı birkaç sokak öteye park edin. Böyle küçük dokunuşlarla hareketsizliği azaltmak mümkün. Ayrıca klima ve havalandırmanın doğrudan vücuda temas etmemesine dikkat edilmeli çünkü bu da kas ağrılarını artırabiliyor" diye konuştu.

'İKİ SAATTE BİR GERME, YARIM SAATTE BİR HAREKET'

Düzenli egzersizin hayatın bir parçası haline getirilmesi gerektiğini dile getiren Doç. Dr. Ağırman, son olarak şunları söyledi:

"İki saatte bir 5 dakikalık germe egzersizleri yapılmalı. Hareketleri karşılıklı yönlere uygulayın, birkaç kez tekrar edin. Egzersiz sırasında ağrı hissediyorsanız hemen durun. Ayrıca yarım saatte bir kalkıp 2 dakika yürüyün. Bu küçük hareket molaları vücudu rahatlatır, ağrıları önler. Ofis yaşamı hareketsizlikle eş anlamlı olmak zorunda değil. Küçük önlemlerle daha sağlıklı bir yaşam mümkündür."