OMÜ'nün yenilenen fantom laboratuvarı 86 öğrenciye simülasyon eğitimi verecek - Son Dakika
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OMÜ'nün yenilenen fantom laboratuvarı 86 öğrenciye simülasyon eğitimi verecek

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OMÜ\'nün yenilenen fantom laboratuvarı 86 öğrenciye simülasyon eğitimi verecek
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OMÜ'de yenilenen Preklinik Fantom Laboratuvarı hizmete girdi. Aynı anda 86 öğrencinin yararlanacağı laboratuvarda öğrenciler, mankenler üzerinde simülasyon eğitimi alacak; hatalarına ilişkin geri bildirim alabilecek.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), yenilenen Preklinik Fantom Laboratuvarı'nı hizmete açtı.

Öğrencilerin klinik öncesi mesleki ve el becerilerini geliştirmek amacıyla kurulan laboratuvarda, aynı anda 86 öğrenci modern simülasyon teknolojileriyle uygulamalı eğitim alabilecek.

Öğrenciler, gerçek klinik koşullarına yakın bir ortamda uygulama yaparak kliniğe geçmeden önce mesleki deneyim kazanabilecek.

OMÜ Diş Hekimliği Fakültesinde düzenlenen açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, üniversitenin eğitim ve araştırma altyapısını güçlendirmek ve kapasitesini artırmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Preklinik Fantom Laboratuvarı sayesinde öğrencilerin kliniğe geçmeden önce mankenler üzerinde simülasyon eğitimi alacağını belirten Aydın, "Öğrenciler, bu şekilde mesleki becerilerini geliştirme fırsatları bulacaklar ve yapacakları işlemleri eğitmenleri, hocaları ekran üzerinden görebiliyor olacak. Bu sistemle öğrenciler yapılan hatalarla ilgili geri bildirim alabiliyorlar." dedi.

Aydın, Diş Hekimliği Fakültesinde yapay zeka destekli simülasyon merkezi projesinin de yakında hayata geçirileceğini bildirdi.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kaan Gündüz de fakültenin 33 yıllık geçmişe sahip olduğunu ve çağın gereksinimlerine her zaman ayak uydurduklarını dile getirdi.

Gündüz, Preklinik Fantom Laboratuvarı'nın öğrencilere ve üniversiteye hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA
EğitimSağlıkSon Dakika

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