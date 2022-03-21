Ordu'da hastalanan kadının imdadına UMKE yetişti - Son Dakika
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Ordu'da hastalanan kadının imdadına UMKE yetişti

21.03.2022 20:28
Ordu'da hastalanan kadının imdadına UMKE yetişti

Ordu'nun İkizce ilçesinde tansiyon yüksekliği, göğüs ağrısı ve nefes darlığı yaşayan kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Ordu'nun İkizce ilçesinde tansiyon yüksekliği, göğüs ağrısı ve nefes darlığı yaşayan kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Kaynartaş Mahallesi'nde yaşayan Hatice Demirci'nin (53) rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Çağrı üzerine bölgeye giden sağlık ekiplerinin aracı yoğun kar yağışı nedeniyle ilerleyemedi.

Bunun üzerine sağlık ekipleri, 112 Komuta Kontrol Merkezi'ni arayarak hastaya ulaşamadığını bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

UMKE ekibi, yaklaşık 15 kilometrelik mesafeyi özel donanımlı araçla giderek hastaya ulaşmayı başardı.

Demirci, ekipler tarafından evde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ordu'da hastalanan kadının imdadına UMKE yetişti
Ordu'da hastalanan kadının imdadına UMKE yetişti
Ordu'da hastalanan kadının imdadına UMKE yetişti

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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, İkizce, Ordu, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

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