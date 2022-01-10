Ordu'da vatandaşlara "hatırlatma dozu aşılarınızı yaptırın" çağrısı - Son Dakika

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Kovid-19'a karşı hatırlatma dozu sırası gelen vatandaşlara aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Vali Sonel, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, izolasyon sürelerinin 14 günden 7 güne düşürüldüğüne anmsatarak, "Bilim Kurulumuzun tavsiyeleriyle Sağlık Bakanlığımızca izolasyon süreleri 14 günden 7 güne düşürüldü. Olumlu yönde etki yapacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Bu sayede insanların artık daha rahat şekilde temaslı olduklarını söyleyebileceğine dikkati çeken Vali Sonel, "Bu durumu gizlemeye gerek duymayacaklar. Bu da salgının yayılım hızının azalmasına katkı sağlayacaktır. Bireysel tedbirlerimizi ihmal etmemeliyiz. Hatırlatma dozu sırası gelen vatandaşlarımız, mutlak suretle aşılarını yaptırmalılar." dedi.

Aşılama çalışmalarında Ordu'nun iyi durumda olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu ise "Kovid-19 salgınından korunmak için aşı çok önemli bir enstrüman. Ordu olarak, aşılama çalışmalarında çok iyi bir durumdayız." ifadesini kullandı.

Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Aşılama oranlarımız yükseldikçe bağışıklık anlamında da iyi bir orana sahibiz demektir. Aşılama çalışmalarımıza, yoğunluğu artırarak devam ediyoruz. Hatırlatma dozu sırası gelen 244 bin vatandaşlarımıza SMS mesajı göndererek, bilgilendirme ve hatırlatmada bulunduk. Ayrıca 19 ilçemizdeki Toplum Sağlığı Merkezlerimize hatırlatma dozu sırası gelen vatandaşlarımızın isim listelerini gönderdik. Hatırlatma dozu sırası gelen vatandaşlarımızın mutlaka aşılarını yaptırmalarını istiyoruz."

Toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Fatih Aydın tarafından da sunum yapıldı.