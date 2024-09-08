Ordu Şehir Hastanesi Sağlık Turizmini Artıracak - Son Dakika
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Sağlık

Ordu Şehir Hastanesi Sağlık Turizmini Artıracak

Ordu Şehir Hastanesi Sağlık Turizmini Artıracak

Ordu Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, Ordu Şehir Hastanesi'nin hizmete girmesiyle sağlık turizminde daha öncü olacaklarını söyledi.

08.09.2024 13:46
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Ordu Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, Ordu Şehir Hastanesi'nin hizmete girmesiyle sağlık turizminde daha öncü olacaklarını söyledi.

Tüzün, AA muhabirine, Ordu Şehir Hastanesi kaba inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu, en son ikmal ihalesinin yapıldığını belirtti.

İnşaatın 1200 çalışanla hastane sürdürüldüğünü, ilerleyen günlerde işçi sayısının artırılacağını ifade eden Tüzün, "Önümüzdeki süreçte hastane içerisinde test aşamaları başlayacak. Bu süreç yaklaşık 3 ay sürecek. Şu anda hastanenin tıbbi cihazlarına yönelik planlamalar yapılıyor. Hastaneyi yakın bir zamanda açacağız." diye konuştu.

Tüzün, şehir hastanesinin hizmete girmesiyle Ordu'da sağlık hizmetlerinde ciddi rahatlama olacağını, aynı zamanda çevre illere destek vereceklerini kaydederek, "Yurt dışından da özellikli branşlarda hastalar buraya gelecek. Mevcut hastanelerimizde sağlık turizmine yönelik hizmet vermemiz zordu. Ordu Şehir Hastanesi'nin hizmete girmesiyle inşallah sağlık turizminde daha öncü olacağız." dedi.

Ordu'da şu anda olmayan birçok bölümün bu hastanede açılacağına işaret eden Tüzün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar öncesinde çizdiği vizyon projelerinden birinin şehir hastaneleri olduğunu, Ordu'nun da bu yatırımdan payını aldığını söyledi.

Ordu Şehir Hastanesi

Ordu Şehir Hastanesi, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 28 ameliyathane, 250 yoğun bakım yatağı, 359 poliklinik, 15 sancılı doğum odası, 4 anjiyo odası, helikopter pisti, kreş ve 987 yataklı olarak inşa ediliyor.

Gerektiğinde yatak kapasitesi 1560'a çıkarılabilecek şekilde altyapısı oluşturulan hastane, depreme dayanıklı ve son teknolojiye göre inşa ediliyor.

Hastanede, 2 bin kapasiteli kapalı otopark da bulunuyor.

Kaynak: AA

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