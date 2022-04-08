Oturularak Yapılan Tai Chi Egzersizleri İnme Tedavisine Katkı Sağlıyor - Son Dakika

BEİJİNG, 7 Nisan (Xinhua) — Amerikan İnme Derneği'nin amiral gemisi yayını olarak nitelendirilen hakemli Stroke dergisinde Perşembe günü yayımlanan araştırma, kısa süre önce inme geçiren ve elleri ile kollarında zayıflık ve kısmi felç yaşayan insanlara yönelik, oturarak yapılan bir Tai Chi egzersizleri rutinini konu alıyor. Tarihi asırlar öncesine dayanan bir dövüş sanatı olan ve artık popüler bir egzersiz türü haline gelen Tai Chi, bir dizi yavaş ve narin hareket ile duruşu, meditasyona yönelen bir ruh halini ve kontrollü nefes alıp vermeyi içeriyor. Araştırmanın baş yazarı, Geleneksel Çin Tıbbı Yunnan Üniversitesi'nden Zhao Jie, "Tai Chi hareketlerini zayıflık ve kısmi uzuv felci yaşayan insanlar için revize ettik. Hareketler, katılımcıların bir kollarını diğer sağlıklı kolun yardımıyla hareket ettirebilmeleri için özenle tasarlandı" dedi.

Araştırma, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de yer alan iki geleneksel Çin tıbbı hastanesinde gerçekleştirildi. Araştırmacılar, çalışmaya katılmadan önceki altı ay içerisinde ilk istemik inmelerini geçiren ve en az bir kolunu kullanamayan, ortalama yaşları 63 olan 160 yetişkini araştırmaya dahil etti. Katılımcıların yarısı oturarak Tai Chi yapılan gruba rastgele atanırken, diğer yarısı da standart inme rehabilitasyonu egzersiz programına dahil olarak kontrol grubunu oluşturdu.

Oturarak Tai Chi yapılan gruptan 69, kontrol grubundan da 65 kişi 12 haftalık egzersiz programını ve dört haftalık takip sürecini tamamladı. Araştırmaya göre, oturarak Tai Chi yapılan gruptaki el ve kol fonksiyonları ile oturma dengesi kontrolü daha iyi hale geldi ve kontrol grubuna kıyasla depresyon semptomlarında belirgin azalma, omuzlarda daha iyi hareket açıklığı ve günlük aktiviteleri ile yaşam kalitesinde belirgin iyileşmeler yaşadılar. Araştırmacılar, sonuçların bütünlükçü bedensel-zihinsel sağlık uygulamalarının, özellikle el ve kol zayıflığı veya kısmi felç yaşayan inme hastaları için denge, koordinasyon, güç ve esnekliği artırmanın etkili bir yolu olduğunu gösterdiğini söyledi.