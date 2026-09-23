Özkaya, günde 10 bin litre havanın akciğerlere zararlı madde taşıdığını belirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özkaya, günde 10 bin litre havanın akciğerlere zararlı madde taşıdığını belirtti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Özkaya, günde 10 bin litre havanın akciğerlere zararlı madde taşıdığını belirtti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Şevket Özkaya, 25 Eylül Dünya Akciğer Günü'nde akciğerlerin günde 10 bin litre havayla temas ettiğini söyledi. Özkaya, hava kirliliği, sigara ve kanserojen maddelere maruziyetin azaltılmasıyla akciğer hastalıklarının önemli bölümünü önleyebileceğini belirtti.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, akciğerlerin gün boyunca yaklaşık 10 bin litre havayla temas ettiğine dikkat çekerek, hava kirliliği, sigara ve kanserojen maddelere maruziyetin azaltılmasıyla akciğer hastalıklarının önemli bölümünün önlenebileceğini söyledi.

25 Eylül Dünya Akciğer Günü dolayısıyla akciğer sağlığının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Şevket Özkaya, akciğer hastalıklarının dünya genelinde önemli bir ölüm nedeni olduğunu belirterek, "Akciğer kanseri, astım, KOAH, tüberküloz, başta zatürre olmak üzere alt solunum yolu enfeksiyonları ve COVID-19 tüm dünyada en çok ölüme neden olan hastalıklar grubunu oluşturmaktadır. Enfeksiyoz ve enfeksiyon dışı akciğer hastalıklarına bağlı ölümler toplamda tüm ölümlerin neredeyse yarısını oluşturmaktadır. Akciğerleriniz yaşadığınız dış çevrenin filtresi gibi çalışır. Normal bir insan günde 20 bin kez nefes alıp verir. Her nefeste yaklaşık 500 ml yani yarım litre dış ortamdaki hava akciğerlerinize gelir. Bu şu demektir; akciğerleriniz bulunduğunuz ortamdaki yaklaşık 10 bin litre havayı 1 günde alır ve temizler. Hava kirliliği, bakteriler, alerjenler, sigara, tozlar, virüsler, kanserojen maddeler dahil birçok zararlı madde bu 10 bin litre hava ile akciğerlerinize gelir ve hastalık yapabilir" şeklinde konuştu.

"Birkaç virüsle aynı anda mücadele ediyoruz"

Okulların açılmasıyla son günlerde artan grip salgını sonrası çok sayıda genç ve yaşlı hastanın grip sonrası zatürre tanısıyla hastaneye başvurduğunu belirten Prof. Dr. Şevket Özkaya, bu vakaların büyük bölümünün viral enfeksiyonlar sonrası görüldüğünü söyledi. Özkaya, "Okulların açılması ile son günlerde artan grip salgını sonrası çok sayıda genç ve yaşlı hastamız grip sonrası zatürre tanısı ile hastaneye başvurmaktadır. Bunların büyük kısmı viral enfeksiyonlar sonrası olup, COVID-19 da hala toplumu etkilemektedir. İnsanlarımız artık çok kolay zatürre olmaktadırlar ve bunu vücut direncinin ya da bağışıklık sisteminin zayıflamasına bağlamaktadırlar. Bu birkaç virüsün, grip, COVID-19 ve RSV gibi birkaç virüsün toplumda aynı anda dolaşıyor olmasına bağlıdır. Artık bizi hasta edebilecek toplumda tek bir virüs değil, birkaç düşman ile mücadele etmemize bağlı olarak kolay zatürre oluyoruz" dedi.

"Genç yaşta görülen akciğer kanseri vakaları korkutuyor"

Akciğer hastalıklarının önlenmesinde özellikle çocukluk döneminden itibaren zararlı maddelere maruziyetin azaltılmasının önemine dikkat çeken Özkaya, genç yaşta ve sigara kullanmayan kişilerde görülmeye başlayan akciğer kanseri vakalarının araştırıldığını belirtti. Özkaya, "Ama asıl bizi korkutan ve şu an tüm dünyada tartışma konusu olan nokta ise genç yaşta görülmeye başlayan ve daha ölümcül seyreden genç akciğer kanseri vakalarıdır. Özellikle sigaradan bağımsız yani sigara içmeyen gençlerde ortaya çıkan bu ölümcül akciğer kanserinin nedeni araştırılıyor. Bunun özellikle genç ve çocukluk döneminde akciğerlerin ve vücudun maruz kaldığı kanserojen maddelere odaklanıyoruz. Erken dönemde yapılan kanserojen madde içeren makyaj malzemelerinin kullanımı, pestisit içeren sebze ve meyvelerin hem solunması hem de ağız yoluyla alınması risk olarak düşünülmektedir. 25 Eylül'deki Dünya Akciğer Günü'nün bu seneki sloganı 'Ömür Boyu Akciğer Sağlığı' olup, çocukluk döneminde sağlıklı akciğer gelişimini desteklemekten, yetişkinlik ve yaşlılık boyunca solunum sağlığını korumaya kadar her türlü eylemi içermektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Hava KirliliğiHava KirliliğiGüncelSağlıkDünyaEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ketçap vermedi diye işten çıkarıldı Yargıtay’dan emsal niteliğinde karar Ketçap vermedi diye işten çıkarıldı! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar
Adana’daki cinayetin sebebi trafik kazası çıktı Yaşar Akman’ı vurmakla suçlanan 2 kişi tutuklandı Adana'daki cinayetin sebebi trafik kazası çıktı! Yaşar Akman'ı vurmakla suçlanan 2 kişi tutuklandı
Nazilli’nin 66 yıllık İlçe Stadı’nda kepçe vuruldu, yıkım 1 ayda bitecek Nazilli'nin 66 yıllık İlçe Stadı'nda kepçe vuruldu, yıkım 1 ayda bitecek
Yenişehir’de silahlar konuştu Alacak tartışmasında 3 kişi yaşamını yitirdi Yenişehir'de silahlar konuştu! Alacak tartışmasında 3 kişi yaşamını yitirdi
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
Türkiye’de soygun yapıp ülkelerine döndüler İki kadının hırsızlık anı kamerada Türkiye'de soygun yapıp ülkelerine döndüler! İki kadının hırsızlık anı kamerada
10:39
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 76 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 76 suçlu Türkiye’ye getirildi
10:34
Gece yarısı dehşete düşüren görüntü Feryatları ortalığı inletti ama...
Gece yarısı dehşete düşüren görüntü! Feryatları ortalığı inletti ama...
10:33
Doğduğu köy için kesenin ağzını açtı 20 milyon dolarlık yatırım
Doğduğu köy için kesenin ağzını açtı! 20 milyon dolarlık yatırım
10:09
Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti Mehmet Çakmak gözaltına alındı
Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti! Mehmet Çakmak gözaltına alındı
09:55
Kadir İnanır’ın yeğeni inşaatta görüntülendi Miras sorusuna bakın ne dedi
Kadir İnanır'ın yeğeni inşaatta görüntülendi! Miras sorusuna bakın ne dedi
09:02
Erdoğan’ın başdanışmanından fon krizine ilişkin ilk açıklama
Erdoğan'ın başdanışmanından fon krizine ilişkin ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 10:52:57. #.0.3#
SON DAKİKA: Özkaya, günde 10 bin litre havanın akciğerlere zararlı madde taşıdığını belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement