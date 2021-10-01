Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1411 vakayla ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 246 bin 538'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 56 artışla 27 bin 785'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 170 bin 590'a çıktı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1447 artarak 1 milyon 703 bin 350'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 34 artışla 17 bin 700'e yükseldi.

Son bir günde 70 bin 587 kişiye virüs testi yapılırken, 3 bin 996 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 778 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.