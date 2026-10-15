PAÜ Hastanesinde meme kanseri farkındalığı için erken tanı standı açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

PAÜ Hastanesinde meme kanseri farkındalığı için erken tanı standı açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
PAÜ Hastanesinde meme kanseri farkındalığı için erken tanı standı açıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PAÜ Hastanesinde meme kanseri farkındalık ayı kapsamında erken tanının önemine dikkat çekmek için bilgilendirme standı açıldı. Stantta hasta ve yakınlarına meme sağlığı ve düzenli kontroller anlatıldı, erken tanının tedavi ve yaşam kalitesi için önemi vurgulandı.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde, meme kanseri farkındalık ayı kapsamında erken tanının önemine dikkati çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Hastanenin giriş katında açılan bilgilendirme standında, hasta ve hasta yakınlarına meme sağlığı, erken tanı ve düzenli sağlık kontrolleri hakkında bilgi verildi.

PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkçüer burada yaptığı konuşmada, meme kanserinin erken evrede tespit edilmesinin tedavi süreci ve yaşam kalitesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Hakan Alkan da erken tanının kanserle mücadeledeki önemine dikkati çekerek, farkındalık çalışmalarının toplum sağlığına katkı sağladığını ifade etti.

Kaynak: AA
Meme KanseriMeme KanseriGüncelSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Pes dedirten görüntü Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
Yasak aşk kanlı bitti Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti Yasak aşk kanlı bitti! Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti
Şiddetli yağmura teslim olan kentte takdir toplayan görüntü Şiddetli yağmura teslim olan kentte takdir toplayan görüntü
Fenerbahçe’de 6-0’lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
14:36
Avrupa’da Türk gecesi İşte Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarının muhtemel 11’leri
Avrupa'da Türk gecesi! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarının muhtemel 11'leri
14:21
Uçağın adı da dikkat çekici İsrail Cumhurbaşkanı’nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı
Uçağın adı da dikkat çekici! İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı
14:06
İstanbul’da selin gelişi saniye saniye kamerada Görüntüler korkuttu
İstanbul'da selin gelişi saniye saniye kamerada! Görüntüler korkuttu
13:41
İstanbul’da selin bilançosu ağırlaşıyor Ölü sayısı 3’e yükseldi, 4 kişi kayıp
İstanbul'da selin bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 3'e yükseldi, 4 kişi kayıp
13:26
Azerbaycan’da tarihi protesto Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı
Azerbaycan'da tarihi protesto! Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı
13:17
İstanbul’un ardından Sakarya 2 katlı villa selde böyle yıkıldı
İstanbul'un ardından Sakarya! 2 katlı villa selde böyle yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 14:40:16. #.0.2#
SON DAKİKA: PAÜ Hastanesinde meme kanseri farkındalığı için erken tanı standı açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei