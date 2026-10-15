PAÜ Hastanesinde meme kanseri farkındalığı için erken tanı standı açıldı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde, meme kanseri farkındalık ayı kapsamında erken tanının önemine dikkati çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Hastanenin giriş katında açılan bilgilendirme standında, hasta ve hasta yakınlarına meme sağlığı, erken tanı ve düzenli sağlık kontrolleri hakkında bilgi verildi.

PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkçüer burada yaptığı konuşmada, meme kanserinin erken evrede tespit edilmesinin tedavi süreci ve yaşam kalitesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Hakan Alkan da erken tanının kanserle mücadeledeki önemine dikkati çekerek, farkındalık çalışmalarının toplum sağlığına katkı sağladığını ifade etti.