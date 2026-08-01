Prematüre Bebeklere Göz Taraması

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde her yıl yaklaşık 2 bin prematüre bebeğin göz taraması gerçekleştiriliyor.

AFSÜ Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müberra Akdoğan, AA muhabirine, prematüre retinopatisi (ROP) hastalığının erken doğan bebeklerin göz arkalarında istenmeyen damar oluşumlarına, kanamalara ve retina yırtıklarına neden olduğunu söyledi.

Prematüre bebeklerin erken tanı ve tedaviyle sağlıklı bir yaşam sürme imkanı bulduğunu dile getiren Akdoğan, şunları kaydetti:

"Kliniğimizde, Sağlık Bakanlığının Türkiye'deki uygulamasına göre biz, 32 haftanın altında ve 1 kilo 500 gramın altında doğan tüm bebekleri tarıyoruz. Bu bebekleri retinaları gelişimini tamamlayıncaya kadar düzenli olarak muayene ediyoruz. Gerekli durumlarda lazer uygulaması göz içi enjeksiyon ve damla tedavisi uyguluyoruz."