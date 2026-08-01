Prematüre Bebeklere Göz Taraması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Prematüre Bebeklere Göz Taraması

Prematüre Bebeklere Göz Taraması
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFSÜ'de her yıl 2 bin prematüre bebeğin göz taraması yapılıyor, erken tedavi imkanı sağlanıyor.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde her yıl yaklaşık 2 bin prematüre bebeğin göz taraması gerçekleştiriliyor.

AFSÜ Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müberra Akdoğan, AA muhabirine, prematüre retinopatisi (ROP) hastalığının erken doğan bebeklerin göz arkalarında istenmeyen damar oluşumlarına, kanamalara ve retina yırtıklarına neden olduğunu söyledi.

Prematüre bebeklerin erken tanı ve tedaviyle sağlıklı bir yaşam sürme imkanı bulduğunu dile getiren Akdoğan, şunları kaydetti:

"Kliniğimizde, Sağlık Bakanlığının Türkiye'deki uygulamasına göre biz, 32 haftanın altında ve 1 kilo 500 gramın altında doğan tüm bebekleri tarıyoruz. Bu bebekleri retinaları gelişimini tamamlayıncaya kadar düzenli olarak muayene ediyoruz. Gerekli durumlarda lazer uygulaması göz içi enjeksiyon ve damla tedavisi uyguluyoruz."

Kaynak: AA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Prematüre Bebeklere Göz Taraması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor Tarih belli oldu Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor! Tarih belli oldu
Dehşet anları kamerada İyi niyeti yüzünden canından oldu Dehşet anları kamerada! İyi niyeti yüzünden canından oldu
Meydan savaşı gibi kavga: Sopaları kılıç, taşları ok gibi kullandılar Meydan savaşı gibi kavga: Sopaları kılıç, taşları ok gibi kullandılar
Gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük adliyeye sevk edildi Gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük adliyeye sevk edildi
Düğün konvoyuyla yolu kapatmanın bedeli ağır oldu Düğün konvoyuyla yolu kapatmanın bedeli ağır oldu
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu

14:30
Rasim Ozan Kütahyalı gizli tanık mı oldu Eşinden olay paylaşım
Rasim Ozan Kütahyalı gizli tanık mı oldu? Eşinden olay paylaşım
14:05
Semt pazarında mide bulandıran olay Genç kadını hemen polise koştu
Semt pazarında mide bulandıran olay! Genç kadını hemen polise koştu
14:02
Aziz Yıldırım o isimleri hedef aldı: Siz paralı köpeksiniz, evinize gelirim
Aziz Yıldırım o isimleri hedef aldı: Siz paralı köpeksiniz, evinize gelirim!
13:49
Markette 9 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven cani tutuklandı Savunması pes dedirtti
Markette 9 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven cani tutuklandı! Savunması pes dedirtti
13:13
Bir rezil görüntü daha Önce Bakırköy şimdi Kocaeli
Bir rezil görüntü daha! Önce Bakırköy şimdi Kocaeli
12:05
Erdoğan’a suikast timindeki son teröristin yakalandığı hücre evi görüntülendi
Erdoğan'a suikast timindeki son teröristin yakalandığı hücre evi görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 14:38:59. #7.12#
SON DAKİKA: Prematüre Bebeklere Göz Taraması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.