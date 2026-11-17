Kütahya Şehir Hastanesi'nde Dünya Prematüre Günü dolayısıyla prematüre bebeklerin yaşam mücadelesine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi bünyesinde düzenlenen programa Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Şişman, hastane yöneticileri, çocuk sağlığı ve hastalıkları hekimleri, yenidoğan yoğun bakım ekibi, hemşireler, ebeler ve prematüre bebeklerin aileleri katıldı. Programın açılışında konuşan Başhekim Halil İbrahim Şişman, prematüre bebeklerin sağlıklı bir geleceğe ulaşmasında yenidoğan yoğun bakım ünitesinde görev yapan sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarının ve ailelerle kurulan güçlü iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Yenidoğan ünitesi hekimlerinin konuşmalarıyla devam eden etkinlikte, hastanede tedavi ve takip süreçleri tamamlanan prematüre bebeklerin aileleri yaşadıkları deneyimleri ve umut dolu hikayelerini paylaştı.

Erken doğumla başlayan zorlu sürecin sevgi, sabır ve sağlık çalışanlarının desteğiyle nasıl umut dolu bir yolculuğa dönüştüğü anlatılırken etkinlik, pasta kesimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.