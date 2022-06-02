Prof. Dr. Erol Tavmergen: "Gebelik oranlarının yaklaşık yüzde 50-60 civarında arttırılabildiğini gösterdik" - Son Dakika
Üye Girişi

Prof. Dr. Erol Tavmergen: "Gebelik oranlarının yaklaşık yüzde 50-60 civarında arttırılabildiğini gösterdik"

02.06.2022 13:02

Prof. Dr. Erol Tavmergen: "Gebelik oranlarının yaklaşık yüzde 50-60 civarında arttırılabildiğini gösterdik"Alman Jinekoloji Kongresi'nin 14'üncüsü 28 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında Antalya Kundu'daki bir otelde düzenlendi.

Prof. Dr. Erol Tavmergen: "Gebelik oranlarının yaklaşık yüzde 50-60 civarında arttırılabildiğini gösterdik"

ANTALYA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Tavmergen, çocuk sahibi olamayan anne ve baba adayları için yeni çalışmalar yaptıklarını ve sonuçların gebelik oranlarını arttırdığı müjdesini vererek, "Bunların hepsi önümüzdeki günlerde hastalarımıza çok daha başarılı gebelik sonuçları vermemiz için yapılmış çalışmalar" dedi.

TAJEV Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı tarafından düzenlenen uluslararası katılımlı Türk-Alman Jinekoloji Kongresi'nin 14'üncüsü 28 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında Antalya Kundu'daki bir otelde düzenlendi. Yaklaşık bin 500 davetlinin katıldığı kongrede, alanında uzman birçok yerli ve yabancı profesör, jinekolojideki gelişmeleri mercek altına aldı. Kongrenin konularından birisi ise çocuk sahibi olamayan anne ve babalar için, üreme tekniklerinde yeni gelişmeler oldu.

"Umut verici sonuçlar gördük"

14. Türk Alman Jinekoloji Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Tavmergen, kongrede çok düşük sayıda yumurta elde edilen hastalarda alınabilecek ilave tedbirler ve bunların son bilimsel verilerin neler olduğu konusunda görüşmeler gerçekleştirildiğini ve umut verici sonuçlar gördüklerini ifade etti.

"Çocuk sahibi olma şansı artıyor"

Prof. Dr. Tavmergen, yumurtalıklara yönelik yapılan PRP, kök hücre uygulamaları, yumurtanın aktivasyonu ya da enerji sistemine yönelik yapılacak bazı girişimlerin, yumurta ve embriyo kalitesini arttırabilmekte, netice itibariyle de çocuk sahibi olma şansını yükseltebildiğini söyledi.

"Yaptığımız çalışmalar bunu destekliyor"

Embriyonun rahim içine tutulmasıyla ilgili de görüşlerini ifade eden Tavmergen, "Luteal faz adını verdiğimiz bir dönem vardır. Bu dönemde bireyselleştirilmiş yaklaşım önemli. Bizim de yaptığımız çalışmalar bunu destekliyor. Bu noktada progesteron hormonu üzerinde yapılan bazı ilaveler ya da östrojen hormonuyla olan dengesinin iyi ayarlanması, gerçekten embriyonun rahim iç tabakasına tutunmasını, oluşan gebeliğin de iyi bir şekilde devamı ve düşüklere engel olup canlı doğum elde edebilme bakımından oldukça iyi sonuçlar veriyor" diye konuştu.

"Kritik vakalar için çok önemli"

Sperm sayısı az olan ya da döllenmeyle ilgili sorunlarla halen karşılaşıldığını belirten Tavmergen, "Bunun için yapılan uygulamalar vardı ama şimdi piezoelektrik stimülasyon ile bir yumurtaya ve sperme yapılan uygulama döllenme şansını arttırabiliyor. Bu kritik vakalar için çok önemli olabiliyor" dedi.

"Gebelik oranlarını yüzde 50-60 artıyor"

Son zamanlarda rahim iç hacmi ve rahim tabakası yüzey ölçümünün arttırılmasına yönelik çalışmaların önem kazandığına işaret eden Tavmergen, ultrason ve MR'ın kullanılmasıyla rahimin T ve Y şeklinde oluşuyla karşılaştıklarını söyledi. Tavmergen, "Ultrason ve MR kullanılmasıyla dikkatimizi çeken bir konu daha var. Rahimin T şeklinde oluşu ya da Y şekilli oluşu. Bu rahimlerde az bir rahim iç hacmi oluyor. Bunların histeroskopik yöntemle genişletilmesine yönelik ve rahim iç tabakasında yapışıklığı engelleyici bazı bariyer jellerin kullanılmasıyla oldukça başarılı sonuçlar elde edilmeye başlanıldı. Gebelik oranlarının yaklaşık yüzde 50-60 civarında arttırılabildiğini de yaptığımız vaka seyirlerinde gösterdik" ifadelerine yer verdi.

"Gebelik oranlarını arttırıyoruz"

Bir farklı problemin ise rahim iç tabakasının bağışıklığı ve embriyoyu kabul etmesi olduğunu kaydeden Tavmergen, "Embriyo ve rahim iç tabakası kalınlığı gayet iyi olabilir ama yine de gebelik olmayabilir. Bu tür tekrarlayan başarısızlıklarda bazen anne adayının rahim iç tabakasındaki embriyoya karşı bağışıklık problemleri, onu yabancı bir cisim gibi hissetmesini NK hücre panelini ve kır genlerini araştırarak ortaya koyuyoruz. Bunların pozitif olması halinde monosit kültürü ile elde edilen hücrelerin rahim iç tabakasına uygulanması gibi bazı yöntemlerin kullanılmasıyla gebelik oranlarını arttırıyoruz. Bunların hepsi önümüzdeki günlerde hastalarımıza çok daha başarılı gebelik sonuçları vermemiz için yapılmış çalışmalar" diye konuştu.

Prof. Dr. Erol Tavmergen: Gebelik oranlarının yaklaşık yüzde 50-60 civarında arttırılabildiğini gösterdik
Prof. Dr. Erol Tavmergen: Gebelik oranlarının yaklaşık yüzde 50-60 civarında arttırılabildiğini gösterdik
Prof. Dr. Erol Tavmergen: Gebelik oranlarının yaklaşık yüzde 50-60 civarında arttırılabildiğini gösterdik
Prof. Dr. Erol Tavmergen: Gebelik oranlarının yaklaşık yüzde 50-60 civarında arttırılabildiğini gösterdik

YORUMLAR
500
Katilin cinayeti işledikten sonra 'başkalarıyla birlikteyken kayboldu' havası verebilmek için kurbanın telefonundan mesaj attığı ortaya çıktı Katilin cinayeti işledikten sonra 'başkalarıyla birlikteyken kayboldu' havası verebilmek için kurbanın telefonundan mesaj attığı ortaya çıktı Akşener'den Erdoğan'a Burdur'dan 'Sürtük' Tepkisi: 'Böyle Bir Cümleyi Lanetliyoruz. Böyle Bir Noktada Ne Deniri Kelimeye Dökmekten Acizim' Akşener'den Erdoğan'a Burdur'dan 'Sürtük' Tepkisi: 'Böyle Bir Cümleyi Lanetliyoruz. Böyle Bir Noktada Ne Deniri Kelimeye Dökmekten Acizim' Antalya'da köpek saldırısına uğrayan kişi yaralandı Antalya'da köpek saldırısına uğrayan kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Antalya, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Erol Tavmergen: 'Gebelik oranlarının yaklaşık yüzde 50-60 civarında arttırılabildiğini gösterdik' - Son Dakika


Son Dakika
18:52 Chelsea'nin yıldız ismi, model Holly Scarfone ile el ele görüntülendi
18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası SMO, Tel Rıfat ve Münbiç'e mühimmat yığdı
18:43 Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kutlamalarına protestocular damga vurdu
18:41 Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Meryem Boz'u kadrosuna dahil etti
18:38 Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek kapanış rekorunu kırdı
18:31 Ünlü futbolcunun iki kadınla otel odasında görüntüleri çıktı! Nişanlısının tepkisi ise olaydan daha çok şaşırttı
18:05 Gıda krizinin çözümü için gözler Türkiye'de! Tahıl koridoru oluşturulacak
18:02 Anadolu Parsı, 1974'ten sonra ilk kez görüldü
17:41 Böyle boşanma gerekçesi görülmedi! "Her gün yemekte erişte hazırlıyordu" diyerek eşinden boşandı
17:18 PSG'den senelik 100 milyon euro kazanacak Mbappe'nin istekleri bitmiyor! Neymar ve Pochettino'nun yanı sıra 12 ismin gönderilmesini istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 19:28:47. #1.11#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Erol Tavmergen: "Gebelik oranlarının yaklaşık yüzde 50-60 civarında arttırılabildiğini gösterdik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement