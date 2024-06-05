Prof. Dr. Gürdal Yılmaz: Gençlerde HPV Virüs Enfeksiyonları Artıyor - Son Dakika
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Sağlık

Prof. Dr. Gürdal Yılmaz: Gençlerde HPV Virüs Enfeksiyonları Artıyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, gençler arasında Human Papilloma Virüsü (HPV) salgınının arttığını belirtti. HPV'nin cinsel yolla bulaşan bir virüs olduğunu ve korunmalı cinsel ilişki ve hijyenin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, HPV'nin rahim ağzı kanserinin en önemli nedenlerinden biri olduğunu ve aşılarla korunmanın mümkün olduğunu söyledi.

05.06.2024 11:36
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Prof. Dr. Gürdal Yılmaz: "Son dönemde gençlerimizde çok sık HPV virüs enfeksiyonları ile karşı karşıya kalıyoruz"

TRABZON - Son günlerde özellikle gençler arasında Human Papilloma Virüsü salgını yaşandığı, çoğunlukla cinsel yolla bulaşan virüsün aynı zamanda iyi dezenfekte edilmemiş lavabolar, denenmemesi gereken iç giysilerin denenmesi nedeniyle bulaştığı kaydedildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, "Human Papilloma Virüsü salgını başta gençlerimiz olmak üzere insan sağlığını olumsuz olarak etkilemekte. İlkbahar ve yaz ayları geldikçe cinsel yolla bulaşan hastalıklarda da artışlar söz konusu. Bunların en önemlisi ise HIV enfeksiyonudur. HIV hastaları sayısı her geçen gün artarken aynı zamanda HIV ile birlikte veya tek başına HPV dediğimiz Human Papilloma virüsü enfeksiyonları da artmaktadır. HPV siğile neden olmakta olup, aynı zamanda kadınlardaki rahim ağzı kanserinin de en önemli nedenidir. Özellikle son dönemde gençlerimizde çok sık HPV virüs enfeksiyonları ile karşı karşıya kalıyoruz. Her hafta HIV veya HPV'li bir ya da iki hasta geliyor. Bu nedenle çok dikkatli olunması gerekiyor. Yıllardır mevcut olan bir hastalık ama son dönemde giderek artıyor. Bu hastalık çoğunlukla cinsel yolla bulaşır aynı zamanda iyi dezenfekte edilmemiş lavabolar, denenmemesi gereken iç giysilerin denendiği dükkanlardan başka kişinin denemesiyle birlikte bulaşması söz konusu olabilir. Ancak büyük çoğunluk cinsel yolla bulaşır" dedi.

Doğu Avrupa ülkelerinde çok yaygın

Hastalığın Doğu Avrupa ülkelerinde daha yaygın görüldüğüne dikkat çeken Yılmaz, "Bu iki enfeksiyonun korunma yöntemleri benzer olup hem HIV'den hem HPV'den insanlarımız çok rahatlıkla korunabilirler. Korunmada hijyen ve korunmalı cinsel ilişki çok önemli. Mutlaka hijyene dikkat etmek, korunma yöntemlerini uygulamak gerekiyor. Bu hastalık tüm dünyada yoğun olarak görülüyor. Bu nedenle yoğun aşı çalışmaları yapılmıştır. Son dönemde aşıya ulaşmak çok kolaylaşmıştır. Sonuç olarak; kadınlarda en çok görülen kanser türü olan rahim ağzı kanserine neden olan, Doğu Avrupa ülkelerinde daha yoğun olarak görülen, özellikle cinsel yolla bulaşan hastalıklar içinde yer alan bu virüs, çoğunlukla korunmasız cinsel ilişkiyle bulaşmaktadır. Bu nedenle gençlerimizin korunmalı cinsel ilişki ve hijyene dikkat etmeleri ve HPV için aşılarını olmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Gürdal Yılmaz: Gençlerde HPV Virüs Enfeksiyonları Artıyor - Son Dakika

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