Prof. Dr. Küçük, çocuklarda kozmetik kullanımının ciltte leke yapabileceğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Prof. Dr. Küçük, çocuklarda kozmetik kullanımının ciltte leke yapabileceğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Özlem Su Küçük, küçük yaşta kozmetiğe başlayan çocuklarda ciltte kızarıklık, tahriş, sivilce ve leke oluşabileceği uyarısını yaptı. Aileleri uyararak çocuk cildinin bu ürünlere ihtiyaç duymadığını belirtti.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Su Küçük, çocuklarda erken yaşta kozmetik ürün kullanımının ciltte kızarıklık, tahriş, sivilce, egzama benzeri döküntüler ve lekelere neden olabileceğini söyledi.

Türk Dermatoloji Derneğince bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Ulusal Dermatoloji Kongresi, yaklaşık 1800 kişinin katılımıyla Antalya'da başladı.

Kongre kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Küçük, çocukların ciltlerinin kozmetik ürünlere ihtiyaç duymadığını dile getirdi.

Özellikle makyaj ve cilt bakım ürünlerinin kullanım yaşının giderek düştüğüne dikkati çeken Küçük, çocukların sosyal medyada gördükleri güzellik ve bakım rutinlerinden etkilenerek yetişkinlere yönelik ürünleri kullanmak istediğini ifade etti.

"Çocukların kozmetik ürünleri kullanmasını önermiyoruz"

Ailelerin çocuk cildinin kozmetik bakım ürünlerine ihtiyaç duymadığını bilmesi gerektiğini vurgulayan Küçük, şunları kaydetti:

"Dermatolojik bir hastalık nedeniyle verilen ürünler dışında çocukların serumlar, peeling ürünleri, retinol ve asitler gibi kozmetik ürünleri kullanmasını önermiyoruz. 4-5 yaşındaki çocukların dahi makyaj yaptıklarını, annelerinin kullandığı kozmetik ürünleri ve kapatıcıları sürdüklerini görüyoruz. Çocuklarımızın ilgisini çekiyor ancak kozmetik ürünlerin erken yaşta kullanımı ciltte kızarıklık, tahriş, sivilce, egzama benzeri döküntüler ve gereksiz leke oluşumları gibi birçok yan etkiye neden olabiliyor."

Çocukluk döneminde su toplayacak kadar ağır gelişen güneş yanıklarının da hafife alınmaması gerektiğini belirten Küçük, bu tür yanıkların ilerleyen yıllarda melanom adı verilen deri kanseri riskini artırabileceğine dikkati çekti.

Küçük, çocuklar arasında kullanılan jel dolgulu stres toplarına ilişkin de uyarıda bulundu.

Bu oyuncakların ısıtıldığında patlayabileceğini belirten Küçük, bunun göz ve ağız çevresinde yanıklara, alerjik reaksiyonlara ve yutulması halinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini kaydetti.

Türkiye, Dünya Dermatoloji Kongresi'ne aday

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Doç. Dr. Aslan Yürekli de Sağlık Bakanlığının desteğiyle 2031'de düzenlenecek Dünya Dermatoloji Kongresi'ne aday olduklarını bildirdi.

Kongreyi İstanbul'da düzenlemek istediklerini dile getiren Yürekli, organizasyona ev sahipliği yapma ihtimalinin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

Toplantıya, Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Mehmet Melikoğlu ve Doç. Dr. İlkay Can da katıldı.

Kaynak: AA
Akne VulgarisSivilceSağlıkÇocukYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı İşçiler milyoner oldu 73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Bir kenti ayağa kaldıran görüntü Elinde bıçakla öldüresiye darp etti Bir kenti ayağa kaldıran görüntü! Elinde bıçakla öldüresiye darp etti
Hayatı tek bir hesapla karardı 250 yıla kadar hapis riski var Hayatı tek bir hesapla karardı! 250 yıla kadar hapis riski var
Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti
İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu
14:40
Görüntü Türkiye’den Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay
Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay
14:24
Fon soruşturmasında Taha Çakmak ve İnan Altınbaş dahil 15 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında Taha Çakmak ve İnan Altınbaş dahil 15 kişi tutuklandı
14:11
Marketlerde tepki çeken uygulamaya son Belediye devreye girdi
Marketlerde tepki çeken uygulamaya son! Belediye devreye girdi
13:51
Altınbaş Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticisi gözaltında
Altınbaş Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticisi gözaltında
12:50
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
12:24
Kürsüden duyurdu Aziz Yıldırım’dan bomba İsmail Kartal kararı
Kürsüden duyurdu! Aziz Yıldırım'dan bomba İsmail Kartal kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 14:45:54. #7.13#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Küçük, çocuklarda kozmetik kullanımının ciltte leke yapabileceğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei