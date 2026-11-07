Prof. Dr. Özlem Su Küçük, çocukları 10.00-17.00 arası güneşten korumayı önerdi - Son Dakika
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Prof. Dr. Özlem Su Küçük, çocukları 10.00-17.00 arası güneşten korumayı önerdi

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Prof. Dr. Özlem Su Küçük, çocuklukta güneş yanıklarının cilt kanseri riskini artırabildiğini belirterek aileleri uyardı. Küçük, çocukların her mevsim korunmasını, 10.00-17.00 arası doğrudan güneşe maruz bırakılmamasını ve şapka ile güneş gözlüğü kullanılmasını önerdi.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Su Küçük, çocukluk döneminde güneşin zararlı ultraviyole (UV) ışınlarına maruz kalmanın, ilerleyen yaşlarda cilt kanseri riskini artırabildiğini belirterek aileleri güneşten korunma konusunda uyardı.

Prof. Dr. Özlem Su Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların cilt yapılarının yetişkinlere göre daha hassas olduğunu, bu nedenle güneşin zararlı etkilerinden korunmalarının büyük önem taşıdığını söyledi.

Güneş ışınlarının cilt hücrelerinde DNA hasarına yol açabildiğini belirten Küçük, "Çocukluk döneminde geçirilen güneş yanıkları, ilerleyen yaşlarda cilt kanseri riskini artırabiliyor." dedi.

Güneşten korunmanın yalnızca güneş kremi kullanmakla sınırlı olmadığını vurgulayan Küçük, şapka ve güneş gözlüğü takılmasını, uzun kollu ve koruyucu giysilerin tercih edilmesini önerdi.

Çocukların her mevsim güneşten korunması gerektiğini belirten Küçük, "Çocuklarımızı yalnızca tatillerde değil, açık havada bulundukları her mevsimde güneşten korumalıyız." diye konuştu.

Güneş koruyucuların doğru zamanda ve yeterli miktarda uygulanmasının da önemli olduğunu kaydeden Küçük, güneş ışınlarının etkili olduğu saatlerde çocukların doğrudan güneşe maruz bırakılmaması gerektiğini dile getirdi.

Önceki yıllarda özellikle 11.00-16.00 saatlerinde güneşe çıkılmaması yönünde uyarılarda bulunduklarını hatırlatan Küçük, güneşten korunmak için daha geniş bir zaman aralığının dikkate alınmasını önerdi.

Küçük, 10.00-17.00 saatleri arasında doğrudan güneşe maruz kalınmaması gerektiğini belirterek, saat 18.00'den sonra da güneşlenmeyi önermediklerini söyledi.

Açık tenli çocuklar daha dikkatli olmalı

Bazı kişilerin güneşin zararlı etkilerine karşı daha hassas olduğunu belirten Küçük, özellikle açık tenli, açık renk saçlı, mavi veya yeşil gözlü kişiler ile çillenme eğilimi bulunanların daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Küçük, bu özelliklere sahip çocukların güneşten korunma önlemlerini daha titizlikle uygulamasının önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA
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