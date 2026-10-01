Prof. Dr. Şen, inme artışında hareketsizlik ve işlenmiş gıdaya dikkat çekti - Son Dakika
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Prof. Dr. Şen, inme artışında hareketsizlik ve işlenmiş gıdaya dikkat çekti

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Prof. Dr. Şen, inme artışında hareketsizlik ve işlenmiş gıdaya dikkat çekti
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Prof. Dr. Orhan Şen, inme vakalarındaki artışta pandemi sonrası değişen yaşam tarzının sorgulanması gerektiğini söyledi. Şen, hareketsizlik, işlenmiş gıda, stres ve uyku düzensizliğinin riski artırabileceğini belirterek inme belirtilerinde 112'nin aranması gerektiğini söyledi.

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Prof. Dr. Orhan Şen, inme vakalarındaki artışta pandemi sonrası değişen yaşam tarzının da sorgulanması gerektiğini belirterek, düzenli uyku ve egzersizin önemine dikkat çekti. Şen, hareketsizlik, işlenmiş gıda tüketimi, stres, uyku düzensizliği ve tansiyon gibi faktörlerin inme riskini artırabileceğini söyledi.

Şen, yaptığı açıklamada COVID-19 sonrası inme vakalarının arttığı yönündeki görüşlerin kamuoyunda sıkça dile getirildiğini belirterek, "Aşıların payı var ya da yok diye net bir şey diyemeyiz. COVID geçiren kişilerde kandaki pıhtılaşma dengesinin bozulduğunu hepimiz biliyoruz" dedi.

"Pandemi sonrası hareket kabiliyetimizi kaybettik"

Pandemi döneminde insanların evlerinde daha fazla vakit geçirmeye başladığını ve bunun yaşam alışkanlıklarını değiştirdiğini ifade eden Şen, alışverişten günlük ihtiyaçlara kadar birçok işin artık evden yapılabildiğine dikkat çekti.

Şen, "COVID zamanında insanlar adeta evlerine hapsedildi. Alışverişlerini evden yapmaya alıştılar. Markete girip dolaşarak alışveriş yapmak yerine, oldukları yerden sipariş vermeye alıştırıldılar. Artık bütün alışverişler evlerden yapılabiliyor. Hareket kabiliyetimizi kaybettik" diye konuştu.

"Hareketsizlik ve işlenmiş gıdaya dikkat"

Özellikle yaşlılarda hareketsiz yaşamın önemli bir risk oluşturduğunu belirten Şen, pandemiyle birlikte değişen yaşam tarzının sorgulanması gerektiğini söyledi.

Şen, "Verdiğimiz siparişlerin hepsi işlenmiş gıda olarak geliyor. İşlenmiş gıdalara olan rağbet, hareketsizlik, tansiyon ilaçları kullanımı, şeker, egzersiz, diyet ve stresten uzak bir ortam Bunlar inmeye neden olabilmektedir" ifadelerini kullandı.

"Düzensiz uyku da riski artırabiliyor"

Uyku düzeninin de sağlık açısından önemli olduğunu vurgulayan Şen, yetişkinlerin günlük ortalama 7 saat uyuması gerektiğini belirtti. Şen, uyku kalitesinin ve düzeninin bozulmasının da inme açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekti.

"Hava değişimlerine dikkat"

Sıcak ve soğuk hava değişimlerinin özellikle tansiyon veya kalp ritim bozukluğu bulunan kişilerde mevcut sorunları tetikleyebileceğini belirten Şen, bu kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

"İnme belirtilerinde 112 hemen aranmalı"

İnmede erken müdahalenin hayati önem taşıdığını vurgulayan Şen, vatandaşlara belirtileri tanımaları çağrısında bulundu.

Şen, "İnmenin olduğu anda karşınızdaki insanın yüzünde kayma oluyorsa, bir görme kaybı varsa, konuşmasındaki akıcılık bozuluyorsa ve yürürken bir tarafa eğimli yürüyorsa, 112 Acil Servis'i arayarak hemen hastaneye yetiştirilmesi gerekiyor" dedi.

İnme merkezlerine erken ulaşmanın tedavi açısından kritik olduğunu belirten Şen, "İnme merkezlerine 4 ila 6 saat arasında yetiştirildiği zaman, hastayı kurtarmış olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Acil DurumOrhan ŞenSağlıkStresSon Dakika

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