Prof. Dr. Yılmaz: Virüslerin Dolaşımı Devam Ediyor - Son Dakika
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Sağlık

Prof. Dr. Yılmaz: Virüslerin Dolaşımı Devam Ediyor

Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, Covid-19 ve domuz gribinin hala etkili olduğunu, gribal enfeksiyonların süresinin uzadığını belirtti.

17.11.2024 00:41
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Prof. Dr. Gürdal Yılmaz'dan o virüslerle ilgili dikkat çeken açıklama

Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, "Eskiden beri dolaşıma girmiş, insanlar arasında yayılmış virüsler her zaman tek dük vakalar şeklinde karşımıza çıkacaktır"

"Covıd-19 var, domuz gribi de ara ara var"

"Gribal şikayetlerin bir kısmında hala Covid -19 devam ediyor"

"Eskiden grip geçirildiği zaman bir haftada ya da on günde düzeliyordu"

"Şimdi uzamış bir süreç var"

TRABZON - Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, eskiden beri dolaşıma girmiş, insanlar arasında yayılmış virüslerin her zaman tek dük karşımıza çıkacağına dikkat çekerek, "Covıd-19 var, domuz gribi de ara ara var" dedi.

Halen domuz gribi vakalarıyla karşı karşıya kalındığını kaydeden Yılmaz, " Biz o salgını 2010 yılında yaşamıştık. Ama halen domuz gribi vakalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. İnsanlar arasında dolaşıyor bunun ağırlaşması önemli. Ağırlaşıp ta tanı konulması, hafif geçiren çok vaka var" diye konuştu.

Eskiden grip geçirildiği zaman bir hafta ya da on günde düzeliyordu

Ekim-Kasım aylarında solunum yolu hastalıkların arttığını eskiden bir hafta ya da on günde geçen bu hastalıkların artık süresi uzadığına dikkat çeken Yılmaz, "Ekim-Kasım ayları hava değişimlerinin olduğu aylar. Bu aylarda en çok gördüğümüz enfeksiyon hastalıkları solunum yolu enfeksiyonları. Her zaman gördüğümüz ishal, idrar yolu enfeksiyonları yine devam ediyor. Ancak solunum yolu enfeksiyonları özellikle grip tarzındaki enfeksiyonlar bu aylarda daha çok karşımıza çıkıyor. Bu grip geçen sene Eylül ayında başlayıp devam eden dört mevsim grip dediğimiz bir grip sezonu yaşadık. Bu yazın bir süre ara vermişti şimdi tekrar böyle bir grip durumu söz konusu gribal şikayetler. Bu şikayetlerin eskisine göre farklılığı geçen seneden beri aynı şekilde eskiden grip geçirildiği zaman bir haftada ya da on günde düzelmiş oluyordu. Şimdi uzamış bir süreç var. Özellikle belki hastanın kas ağrıları eklem ağrıları halsizliği düzeliyor ama öksürük şikayeti bir ay iki ay üç ay kadar sürebiliyor. Bunlarla karşılaşıyoruz ve hastalarımız bundan mustarip olarak karşımıza geliyor. Bunlara ne neden oluyor? Tekrarlayan viral enfeksiyonlar farklı farklı virüsler olabileceği gibi yaşantı şeklinin değişmesi obezitenin artması, yiyeceklerden doğallıktan uzaklaşma, katkı maddeli yiyecekler yeme vücudun bağışıklılık sistemi düşmesi ve yaşın yükselmesi olarak düşünebiliriz" diye konuştu.

Covid -19 hala devam ediyor

Gribal enfeksiyonların pandemi ile ilgili olup olmadığı konusunda kesin bir şey söylenemeyeceğini belirten Yılmaz, "Pandemi ile alakalı mıdır? Bu noktada bir şey diyemeyiz ama sonuçta gribal şikayetlerin bir kısmında Covid -19 hala devam ediyor bu var. İnfluenza var RSV dediğimiz Respiratuar sinsityal virüs var sıklıkla karşılaştığımız. Yine sigara kullanımının artması ile birlikte bu enfeksiyonların biraz daha uzaması söz konusu olabiliyor. Halkımızın biraz daha yediğine içtiğine dikkat etmesi hijyenine dikkat etmesi gerekiyor. Temiz hava almasını öneriyoruz, rüzgarda kalmaması rüzgarlı ortamlarda gereken bariyer önlemlerini alması giysisini ona göre giyinmesi gerekiyor. Özellikle cereyan ortamında kalmamasını öneriyoruz" dedi.

Sadece enfeksiyon değil kardiyak hastalıkları da bu dönemlerde arttı

Hava sıcaklığının birden yükselip azalması hastalıkları tetiklediğini ifade eden Yılmaz, "Sıkıntımız, hava sıcaklığının birden bire yükselmesi birden bire düşmesi. Vücut adaptasyon sürecini buna yeterince ayarlayamıyor. Yeterince ayarlayamadığı için de enfeksiyon hastalıkları karşımıza çıkıyor. Sadece enfeksiyon değil kardiyak hastalıkları da bu dönemlerde arttı. Biz mesela bu aylarda İnfektif endokardit daha çok görüyoruz. Yani kardiyak rahatsızlıkları var bu dönemlerde bir artış söz konusu. Yine menenjit vakalarımız oldu bu şekilde. Yaz sonu Kırım Kongo bitiyor son baharda solunum yolu enfeksiyonları başlıyor. İshal yaz ile birlikte devam ediyor. Bu dönemde de gribal hastalıklarda bir artış oluyor" diye konuştu.

Covıt-19 var domuz gribi de ara ara var

Virüslerin her zaman tek dük olacağına dikkat çeken Yılmaz, "Bunlar her zaman tek dük, her zaman olacak şeylerdir. Eskiden beri dolaşıma girmiş insanlar arasında yayılmış virüsler her zaman tek dük vakalar şeklinde karşımıza çıkacaktır. Covıt-19 var, domuz gribi de ara ara var. O salgını biz 2010 yılında yaşamıştık. Ama halen domuz gribi vakalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. İnsanlar arasında dolaşıyor bunun ağırlaşması önemli, ağırlaşıp ta tanı konulması. Hafif geçiren çok vaka var" dedi.

Kaynak: İHA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Domuz Gribi, Domuz Gribi, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Yılmaz: Virüslerin Dolaşımı Devam Ediyor - Son Dakika

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