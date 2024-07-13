Profesör açıkladı: 'Kalp krizi vakalarının sebebi Kovid-19 olabilir' - Son Dakika
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Sağlık

Profesör açıkladı: 'Kalp krizi vakalarının sebebi Kovid-19 olabilir'

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, son zamanlarda genç yaşta artan ölümlerin Kovid-19'un bıraktığı hasardan kaynaklı olabileceğini belirtti. Özellikle ağır spor sonrası kalp krizi ve uzun yolculuk sonrası damar tıkanıklığı gibi durumların genç yaşta ölümlere neden olduğunu ifade eden Özkaya, Kovid-19'un damarlarda bıraktığı hasarın önemine dikkat çekti. Ağır sporların ve hareketsiz yaşamın gençler için hayati riskler taşıdığını vurgulayan Özkaya, özellikle sıcak ve nemli havalarda dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

13.07.2024 18:49
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Profesör açıkladı: "Kalp krizi vakalarının sebebi Kovid-19 olabilir"

Genç yaşta artan ölümlerin iki zıt nedeni: Pandemi sonrası ağır spor ve hareketsiz yaşam

SAMSUN - Son zamanlarda yaşanan genç yaşta ölümlerin nedeninin Kovid-19'un bıraktığı hasardan kaynaklı olabileceğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Son günlerde genç yaşta ölümlerin ciddi sayıda arttığını görüyoruz. Özellikle ağır spor sonrası örneğin halı sahada kalp krizi geçiren, uzun yolculuk sonrası damar tıkanıklığı olan çok sayıda genç hastamızı genç yaşta kaybetmekteyiz. Özellikle pandemiden sonra bu genç yaşta ölümlerin artması akıllarda hala 'Kovid-19 damarlarımızda, akciğerlerimizde hasar bıraktı mı' sorusudur" dedi.

Kovid-19'un damarlarda bıraktığı hasarın önemine dikkat çeken Prof. Dr. Özkaya, "Kovid-19'u yaşadıktan sonra koronanın vücudumuza ne yaptığını öğrendik. Özellikle Kovid-19'dan sonra gerçekten kalp, akciğer ve bütün vücudumuzdaki kılcal damalarımızda hasar oluştu. Bu Kovid-19'un yüküne bağlı olarak sitokin fırtınası dediğimiz bir tablo olan kanın içindeki kan hücreleri taşıyan plazmamızı, kan öz sıvısı öyle tahrip edici hale getirdi ki, damar duvarındaki yapıyı değiştirdi ve bozulmalara neden oldu. Bu durumda pandemi öncesi döneme göre artık damarlarınız da kalıcı hasarlar olabilir. Yaptığınız ağır sporları; halı saha maçı, ağır bisiklet sporları, ağır yüzmeleri pandemi öncesine göre vücudunuz bunları kaldıramayabilir. Hayatı tehdit edici sonuçlar doğurabilir. Ağır sporlar sonrası kalbinizin ve akciğerlerinizin kanını vücudunuz damar hasarı nedeniyle yeterince sağlayamazsa kalp krizleri ve kalp yetmezlikleri ile karşılaşabilirsiniz. Kovid-19 sonrası virüs yükünüze bağlı olarak ortaya çıkan damar duvarındaki değişiklikler kan akımını etkilediği için ağır sporlar sonrası kalp krizleri ve kalp yetmezliği ortaya çıkıyor" diye konuştu.

"Sıcak ve nemli havalarda ağır spor yaparken dikkatli olun"

Özkaya şunları söyledi:

"Damar embolisi dediğimiz bir tablo var. Bu durumda çok sık görülmeye başladı. Vücuttaki pıhtılaşma probleminin 3 ana sebebi vardır. Birincisi damar duvarı hasarı, ikincisi hareketsiz yaşam, üçüncüsü de genetik yatkınlıktır. Kovid gerçekten pıhtılaşmaya yatkınlık yapan damar duvarı hasarını yaptı. İkinci olan hareketsizlik ise uzun seyahatler, hastalık nedeniyle evde yatmalar sonucu pıhtılaşma oluyor ve buda akciğerlerde damar tıkanıklığına neden oluyor. Bu durum ise ölüme kadar götürüyor. Özellikle sıcak hava ve nemli havalarda ağır sporlarınızı yaparken dikkatli olmanızı öneriyoruz. Gerçekten korona öncesine göre yaptığınız ağır sporlar da vücudunuz sizin kan akışınızı yeterince sağlamayabilir. Uzun süre hareketsiz kalmamanızı öneriyoruz. Özellikle gençlerimizin bu 2 zıt durum olan hem ağır spor hem de hareketsiz yaşama dikkat etmelerini öneriyoruz."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Profesör açıkladı: 'Kalp krizi vakalarının sebebi Kovid-19 olabilir' - Son Dakika

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