Psikiyatri hastaları elleri ile yaptıkları eserleri sergiledi - Son Dakika
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Psikiyatri hastaları elleri ile yaptıkları eserleri sergiledi

18.10.2022 09:20

Psikiyatri hastaları elleri ile yaptıkları eserleri sergilediERZURUM Erzurum Şehir Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Hastaları el sanatları sergisi açtı.

Psikiyatri hastaları elleri ile yaptıkları eserleri sergiledi

ERZURUM Erzurum Şehir Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Hastaları el sanatları sergisi açtı. Sergide psikiyatri hastalarının birbirinden güzel eserleri dikkat çekti.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Hastalarının hastanenin H bloğunda açtığı sergiye Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve sağlık çalışanları katılım sağladı. Sergide psikiyatri hastalarının el sanatları ile yaptığı resim, ahşap boyama, el örmeleri, gibi birçok ürün yer aldı.

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Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Erzurum, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Psikiyatri hastaları elleri ile yaptıkları eserleri sergiledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Psikiyatri hastaları elleri ile yaptıkları eserleri sergiledi - Son Dakika
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