Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Hastalarının hastanenin H bloğunda açtığı sergiye Erzurum Valisi Okay Memiş , Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen , Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve sağlık çalışanları katılım sağladı. Sergide psikiyatri hastalarının el sanatları ile yaptığı resim, ahşap boyama, el örmeleri, gibi birçok ürün yer aldı.

Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Erzurum, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika › Sağlık › Psikiyatri hastaları elleri ile yaptıkları eserleri sergiledi - Son Dakika

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