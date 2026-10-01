Pütürge Devlet Hastanesi'nde ilk kez kadın doğum uzmanı görev yapacak - Son Dakika
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Pütürge Devlet Hastanesi'nde ilk kez kadın doğum uzmanı görev yapacak

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Pütürge Devlet Hastanesi\'nde ilk kez kadın doğum uzmanı görev yapacak
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Pütürge Devlet Hastanesi'ne Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Esra Yavemlier ile İç Hastalıkları Uzmanı Esra Görez atandı. İlçede ilk kez kadın doğum uzmanı görev yapacak; gebelik ve kadın hastalıkları hizmetleri sunulacak, kronik hastalık ve diyaliz takipleri güçlenecek.

Pütürge Devlet Hastanesi'nin uzman hekim kadrosuna Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Uzm. Dr. Esra Yavemlier ile İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Esra Görez atandı.

Yeni atamalarla birlikte Pütürge Devlet Hastanesi'nde ilk kez Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı görev yapacak. Uzm. Dr. Esra Görez'in göreve başlamasıyla birlikte hastanede aynı anda iki İç Hastalıkları Uzmanı hizmet verecek.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanının göreve başlamasıyla ilçede gebelik takibi, kadın hastalıklarının muayene ve tedavisi ile ultrasonografi eşliğinde anne ve bebeğin değerlendirilmesi gibi sağlık hizmetlerinin sunulması mümkün olacak. Böylece özellikle gebelik döneminde uzman hekim kontrolüne ihtiyaç duyan kadınların birçok işlem için Malatya şehir merkezine gitme ihtiyacının azalması bekleniyor.

İç Hastalıkları uzmanı sayısının ikiye çıkmasıyla birlikte diyabet, hipertansiyon, tiroid hastalıkları, kansızlık ve diğer kronik hastalıkların takip ve tedavisinde de kapasite artışı sağlanacak. Ayrıca diyaliz tedavisi gören hastaların dahiliye uzmanı kontrolündeki takiplerinin daha düzenli ve kesintisiz yürütülmesine katkı sunulacak.

Yeni atamalarla birlikte Pütürge'de sağlık hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi ve vatandaşların daha fazla sağlık hizmetine kendi ilçelerinde ulaşabilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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