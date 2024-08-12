Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Çalıştayı Raporu Yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Çalıştayı Raporu Yayımlandı

Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Çalıştayı Raporu Yayımlandı

SAĞLIK-Sen, radyoloji teknisyeni ve teknikerlerinin sorunlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirdiği 'Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Çalıştayı'nın raporunu yayımladı. Rapor, radyoloji teknisyeni ve teknikerlerinin maruz kaldığı radyasyon sorunlarına ve mevzuat eksikliklerine dikkat çekiyor.

12.08.2024 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık-Sen'in düzenlediği "Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Çalıştayı" sonuç raporunda, "Radyoloji çalışanları hakkında mevcut mevzuat düzenlemeleri tam anlamıyla uygulanmalı ve eksik hususlar bir an önce yürürlüğe konmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Sağlık-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, radyoloji teknisyeni ve teknikerlerinin sorunlarını belirlemek amacıyla yapılan çalıştayın sonuç raporu yayımlandı.

Teşhis ve tedavinin tamamlanmasında görev üstlenen radyoloji teknisyeni ve teknikerlerinin mesleki anlamda "risk altında" görev yaptığına dikkat çekilen raporda, mevzuatın uygulanması açısından önemli sorunların yaşandığına vurgu yapıldı.

"Şua izinlerinin verilmemesi en önemli sorun"

Raporda, radyoloji teknisyeni ve teknikerlerinin görevlerini yerine getirirken maruz kaldıkları radyasyon konusunda, uygulamada gerekli çözümlerin üretilmediği belirtilerek, şua izinlerinin verilmemesine, iş sağlığı ile güvenliği noktasında gerekli tedbirlerin yeterince alınmamasına ve fiili hizmet süresi zammında yaşanan olumsuzluklara dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Radyoloji çalışanlarının gerek çalışma ortamları, gerekse özlük hakları çözüm noktasında ertelenemeyecek bir öneme sahiptir. Mesleki anlamda riskli iş kolu kapsamında görev yapan radyoloji çalışanları hakkında mevcut mevzuat düzenlemeleri tam anlamıyla uygulanmalı ve eksik hususlar bir an önce yürürlüğe konmalıdır."

Raporda, iş yükünün fazlalığı ve personel sayısının yetersizliğinden dolayı karşılaşılan risklerin çözümü noktasında gerekli istihdamın sağlanması gerektiğine vurgu yapılarak, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Radyasyonla çalıştırılan tüm birimlerde iş sağlığı, iş güvenliği açısından yeterli ve gerekli önleyici faaliyetlerin yapılması, korunma önlemlerinin alınması, mevzuatın tam ve eksiksiz uygulanması da gerekmekte. Radyasyona maruz kalarak çalışan radyoloji teknisyen/teknikerlerinin yıllık sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılmalı. Radyoloji çalışanlarının haftalık 35 saat çalıştırılabileceği düzenlenmişse de farklı uygulamalara gidildiği tespit edilmiştir. Öncelik olarak mevzuatta düzenleme altına alınan 35 saatten fazla çalıştırılmama hükmünün gözetilmesi esas olmalı. Çalışanların talepleri üzerine ise fazladan mesai yaptıklarında, 35 saatin üzerinde çalışmalarına karşılık gelen ücretlerinin kendilerine ödenmesi gerekmekte."

Kaynak: DHA

Radyoloji, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Çalıştayı Raporu Yayımlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:15 Görüntü infial yaratmıştı İntikam yemini eden Putin’den Ukrayna’ya gözdağı: Karşılık verilecek Görüntü infial yaratmıştı! İntikam yemini eden Putin'den Ukrayna'ya gözdağı: Karşılık verilecek
14:22 Özdağ’dan Akşener’le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce beni dinlenemeyen odaya götürüp ’adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz’ dedi Özdağ'dan Akşener'le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce beni dinlenemeyen odaya götürüp 'adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz' dedi
13:55 Sancaktepe Belediyesi’nin çalıştayında bir vatandaşın Kürtçe konuşması MHP ilçe başkanını küplere bindirdi Sancaktepe Belediyesi'nin çalıştayında bir vatandaşın Kürtçe konuşması MHP ilçe başkanını küplere bindirdi
12:37 En İyi Keskin Nişancı Yarışması’na Türk askerinin başarısı damga vurdu En İyi Keskin Nişancı Yarışması'na Türk askerinin başarısı damga vurdu
11:19 Türkiye’nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı Bakan Güler’den dikkat çeken 3 madde Türkiye'nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı! Bakan Güler'den dikkat çeken 3 madde
23:32 Tuzla’da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı Tuzla'da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı
23:25 Beşiktaş, Süper Lig’in ilk haftasında Samsunspor’u 2-0 yendi Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'u 2-0 yendi
23:03 Beşiktaş’ta sakatlık şoku Gabriel Paulista, ikinci yarıya çıkmadı Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Gabriel Paulista, ikinci yarıya çıkmadı
22:50 Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı Zaporijya Nükleer Santrali’nde yangın Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı! Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın
22:41 Taraftarlar küplere binecek Abdullah Avcı’dan istifa sorusuna bomba cevap Taraftarlar küplere binecek! Abdullah Avcı'dan istifa sorusuna bomba cevap
21:52 Yurt dışına çıkacaklar dikkat Bu geceden itibaren 500 lira oldu Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Bu geceden itibaren 500 lira oldu
21:21 Netanyahu’nun yanıtı bekleniyor Hamas’ın yeni lideri Sinvar’dan yeni ateşkes teklifi Netanyahu'nun yanıtı bekleniyor! Hamas'ın yeni lideri Sinvar'dan yeni ateşkes teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 15:35:03. #1.11#
SON DAKİKA: Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Çalıştayı Raporu Yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement