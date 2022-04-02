Ramazan ayında sigarayı bırakmak daha kolay - Son Dakika
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Ramazan ayında sigarayı bırakmak daha kolay

02.04.2022 13:55

Ramazan ayında sigarayı bırakmak daha kolay Ramazan ayı; sigara kullanan kişilerin kararlılığına ve iradesine e pozitif katkılar sağlıyor.

Ramazan ayında sigarayı bırakmak daha kolay

NEVŞEHİR - Ramazan ayı; sigara kullanan kişilerin kararlılığına ve iradesine e pozitif katkılar sağlıyor. Sigara bağımlılığı ile mücadelede, sigaradan ayrı kalınan süreler ne kadar uzar ve sürekli hale gelirse sigaraya duyulan ihtiyaç da bir o kadar azalıyor.

Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Sigara Bıraktırma Polikliniğinde görevli Dr. Adem Artut yaptığı açıklamada; "Ramazan ayı sigarayı bırakmak için bir milat olabilir. Ramazan ayından sonrada aynı iradeyi devam ettirmek gerekiyor. Aklına sigara geldiği zaman başka yerlere odaklanacak, tavsiyelerimize uyacak. O zaman başarı şansı artıyor. Kişi verdiğimiz tedaviye 3 ay devam etmek zorunda. Bantları bıraktığı zaman tekrar içim sayısı artar. Aksi takdirde tedavi üç ay daha uzar" şeklinde konuştu. 20 yıldır sigara içtikten sonra Sağlık Müdürlüğü Sigara Bıraktırma Polikliniği sayesinde sigarayı bıraktığını söyleyen Ali Rıza Şenal da yaptığı açıklamada; "Sigarayı üniversite yıllarımdan beri içiyordum. Vücudum artık sigaranın etkilerini belli etmeye başladı. Geçtiğimiz yıl Ramazan ayı öncesinde Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Sigara Bıraktırma Polikliniğine müracaat ettim. Uygulanan tedavi ile sigarayı bırakmayı başardım" dedi. Türkiye Sigarayla Savaşanlar Derneği Nevşehir Şubesi Kurucu İl Başkanı Şahin Güneş ise Ramazan ayının insanların sigaradan kurtuluşuna vesile olabileceğini söyleyerek; "İftardan sonra takdir edersiniz ki yemek yediğimizde vücudumuz bazı hormonları salgılayamıyor. Bu süreçte sigara yerine su için, meyve suyu için, sağlıkla ilgili diğer vitaminleri alın diyoruz" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Alo 171 Sigara Bıraktırma Danışma Hattı ve konuya özel eğitimler alan hekimlerin görev yaptığı sigara bırakma poliklinikleri aracılığıyla hizmet sunulmaktadır. Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nda, sigara bırakma sürecini kolaylaştıracak bilişsel-davranışsal tedavilere ilişkin destek sağlanırken, sigara bırakma polikliniklerinde hekimlerin uygun gördüğü hastalara ilaç tedavisi de başlanmaktadır.

Ramazan ayında sigarayı bırakmak daha kolay
Ramazan ayında sigarayı bırakmak daha kolay
Ramazan ayında sigarayı bırakmak daha kolay

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İl Sağlık Müdürlüğü, Nevşehir, Ramazan, Sigara, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Ramazan ayında sigarayı bırakmak daha kolay - Son Dakika


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