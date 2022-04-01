Ramazan öncesi fırınlar denetlendi - Son Dakika
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Ramazan öncesi fırınlar denetlendi

01.04.2022 16:01

Ramazan öncesi fırınlar denetlendiKARABÜK Karabük'te Fırın Denetim Komisyonu ekipleri tarafından ramazan öncesi merkez mahallelerinde faaliyet gösteren fırınlar denetlendi.

Ramazan öncesi fırınlar denetlendi

KARABÜK Karabük'te Fırın Denetim Komisyonu ekipleri tarafından ramazan öncesi merkez mahallelerinde faaliyet gösteren fırınlar denetlendi.

Karabük Belediyesi Fırın Denetim Komisyonu üyeleri ve zabıta ekipleri merkez mahallelerde yer alan fırınların ürettikleri ekmeklerde gramaj ve etiket kontrollerinin yanı sıra hijyenik şartlara uyulup uyulmadığı, personelin kılık kıyafeti, imalathaneler, yatakhaneler ve tuvaletler ile ekmeğin satışa sunulduğu alanların kurallara uygun olup olmadığını yerinde incelendi. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan ve eksiklikleri bulunan fırıncılara zaman verilirken, hiçbir eksikliği görülmeyen, kurallara uygun imalat ve satış yapan fırın işletmecilerine ise Denetim Komisyonunca teşekkür edildi.

Öte yandan kent genelinde 200 gram üzerinden satışı yapılan ekmeklerin ise belirtilen gramaj üzerinde olduğu da tespit edildi.

Ramazan öncesi fırınlar denetlendi
Ramazan öncesi fırınlar denetlendi
Ramazan öncesi fırınlar denetlendi

YORUMLAR
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Fiyat denetiminde ceza yağdı! Eksik gramajlı ekmek satan fırıncılar tek tek tespit edildi Fiyat denetiminde ceza yağdı! Eksik gramajlı ekmek satan fırıncılar tek tek tespit edildi Şehitkamil zabıtasından Ramazan denetimi Şehitkamil zabıtasından Ramazan denetimi

Karabük, Zabıta, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Ramazan öncesi fırınlar denetlendi - Son Dakika


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