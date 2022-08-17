Rize'de "Ilıca suyu" olduğuna inanılan suyun içmeye uygun olmadığı tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Rize'de "Ilıca suyu" olduğuna inanılan suyun içmeye uygun olmadığı tespit edildi

17.08.2022 13:52
Rize'de "Ilıca suyu" olduğuna inanılan suyun içmeye uygun olmadığı tespit edildi

Rize'de "Ilıca suyu" olarak bilinen ve bazı kesimlerce faydalı olduğuna inanılarak kullanılan suyun analiz sonuçlarına göre içmeye uygun olmadığı bildirildi.

Rize'de "Ilıca suyu" olarak bilinen ve bazı kesimlerce faydalı olduğuna inanılarak kullanılan suyun analiz sonuçlarına göre içmeye uygun olmadığı bildirildi.

Rize Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların ılıca suyu olduğu düşüncesi ile merkeze bağlı Küçükçayır mevkiindeki kayadan çıkan suya rağbet gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada, "Andon ılıca suyu diye bilinen halkımızın da bu amaçla faydalı olduğuna inanarak kullandığı suyumuz ile ilgili yapılan detaylı inceleme de suyun halihazırda içilmesinin uygun olmadığı tespit edilmiştir. Bu sebeple ilgili kurumlarımız ivedilikle bilgilendirilmiş, akabinde de vatandaşımızın suyu kullanmaya devam etmesi üzerine suyun içilmesinin sağlık açısından uygun olmadığını belirtir yazının ilgili yere asılmasına gerek duyulmuştur." ifadelerine yer verildi.

İçme suyu olarak kullanılan suda sorun yok

Bölgedeki çalışmaların devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Halkımızın rağbet ettiği söz konusu suyumuz ile ilgili yine belli periyotlarla yeniden tahlil ve tetkikler yapılacak olup, düzelmesi durumunda halkımız bilgilendirilecektir. İlimiz genelinde nüfusunun büyük bir çoğunluğu tarafından içme suyu olarak kullanılan Andon şebeke suyu ile ilgili ise herhangi bir sıkıntı olmayıp, düzenli tetkikleri yapılmakta ve güvenle içilebilir durumdadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Rize'de bir çok noktada köylerde yer altı sularının kullanıldığı ifade edilen açıklamada, "İçinde bulduğumuz mevsimin özelliklerinden dolayı köylerimizde kullanılan arıtılmayan, klorlanmayan düzensiz suların bakımlarının çok iyi takip edilmesi, depo temizliklerinin sıklıkla yapılmasının çok büyük önem arz ettiğini bir kez daha ivedilikle hatırlatmak isteriz." bilgisi aktarıldı.

YORUMLAR
500
Rize'de yıllardır 'şifalı' diye içilen suyun kansere neden olduğu ortaya çıktı Rize'de yıllardır 'şifalı' diye içilen suyun kansere neden olduğu ortaya çıktı Rizelilerin yıllarca 'şifalı' diye içtikleri su zehirli çıkınca hüsrana uğradılar Rizelilerin yıllarca 'şifalı' diye içtikleri su zehirli çıkınca hüsrana uğradılar
Kaynak: AA

Ilıca, Rize, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Rize'de 'Ilıca suyu' olduğuna inanılan suyun içmeye uygun olmadığı tespit edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:41 İkinci bebeğine hamile olan Fahriye Evcen, bikinili pozlarını paylaştı
13:35 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak: Benzine indirim, motorine zam geliyor
13:10 Bakan Kurum, kentsel dönüşümde kira desteği açıklaması: İstanbul'da bin 150 lira olan kira desteği yüzde 30 artışla bin 500 lira olacak
13:05 Galatasaray, Norveçli stoper Olsen'e imza attırmaya çok yaklaştı
12:46 İkinci el otomobil satışına getirilen 6 ay ve 6 bin km şartı araç satış platformlarını harekete geçirdi
12:38 Gençlerbirliği, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in payını devrediyor
12:17 Ankara'da bir şahıs, annesine tacizde bulunduğunu iddia ettiği adamı dakikalarca tekmeledi
12:13 Arkadaşının kocasıyla yasak aşk yaşadığı iddialarına Ece Erken'den yalanlama geldi
12:05 İBB duyurdu: Öğrenciler için İstanbulkart'ta online başvuru ve adrese teslimat dönemi başladı
11:48 Okan Buruk, Cengiz Ünder'i arayarak Galatasaray'a gelmesi için ikna etmeye çalışacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 14:06:23. #1.11#
SON DAKİKA: Rize'de "Ilıca suyu" olduğuna inanılan suyun içmeye uygun olmadığı tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement