Robotik Cerrahi ile Mide Kanseri Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Robotik Cerrahi ile Mide Kanseri Yenildi

Robotik Cerrahi ile Mide Kanseri Yenildi
02.08.2025 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güvenlik görevlisi Tayar Yılmaz, robotik cerrahi ile mide kanserini yenerken, 6 saat sonra yürüdü.

ANKARA'da mide kanserine yakalanan güvenlik görevlisi Tayar Yılmaz (49), robotik cerrahi yöntemi ile yapılan operasyonla sağlığına kavuştu. Yılmaz, operasyondan 6 saat sonra ayağa kalkarak, yürümeye başladı.

Güvenlik görevlisi Tayar Yılmaz, mart ayında karın ağrısı, halsizlik ve iştahsızlık şikayetleriyle hastaneye başvurdu. İlk tetkiklerde kansızlık saptanan Yılmaz, ileri değerlendirmeye alındı ve sonucunda mide iç yüzeyinde yaklaşık 4 santimetrelik lezyon tespit edilerek mide kanseri tanısı aldı. Yılmaz, Bilkent Şehir Hastanesi'nde robotik cerrahi yöntemi ile yapılan operasyonla sağlığına kavuştu. Başarılı bir robotik ameliyatla kanserli dokulardan tamamen arındırılan Tayar Yılmaz, ameliyattan 6 saat sonra ayağa kalkarak yürümeye başlarken, kısa süre sonra taburcu edilecek.

'SÜRECİ 3 SAAT SÜREN OPERASYON İLE TAMAMLADIK'

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nden Prof. Dr. Tolga Dinç, Tayar Yılmaz'ın mide kanseri tanısı almasından sonra vücutta başka bir yerine sıçrama ihtimali üzerinde durdukların, ardından da ameliyat edilebilir erken evre teşhisi koyduklarını belirterek, "Hastamız, kondisyonun iyi olması sebebiyle robotik cerrahiye aday, uygun bir hastaydı. Rutin tetkiklerimizi uyguladık. Robotik cerrahi uygulayacağımız için gerekli konsültasyonları yaptık. Sonrasında hastamızın cerrahiye uygun olduğunu gördükten sonra ameliyata sabahın erken saatlerinde başladık. 3 saat süren bir ameliyatla tamamladık süreci. Operasyon sonrasında hastamız rahatlıkla uyandı. Hemen ameliyat sonrası 6'ncı saatinde hastayı kaldırıp yürüttük. Sonrasında servise aldık. Ameliyat sonrası 1'inci günde sıvı gıdalarla rejimine başladık. Daha sonra 3'üncü günde tamamen normal diyetle beslemeye başladık" dedi.

'HASTA DAHA HIZLI İYİLEŞİYOR'

Robotik cerrahiyi tıbbın teknoloji ile buluşması olarak adlandıran Prof. Dr. Dinç, "Yeni bir teknoloji. Hastaya daha az kesiler yaparak, daha küçük kesilerden ameliyat yapma ortamı doğmuştur. 3D teknolojisi ile görüntüleyerek, daha büyük büyütme yapıyoruz. Hastada görsel olarak daha az iz kalıyor, daha hızlı iyileşiyor. Daha az komplikasyonlar ortaya çıkıyor. ve hasta, çok daha çabuk sosyal hayatına, iş yaşamına, toplum yaşamına dönebiliyor. Biz özellikle robotik cerrahiyi kanser cerrahisinde kullanıyoruz. Hastada büyük kesiler olmadığı için, kesiye bağlı komplikasyonlar, kesiye bağlı ağrılar söz konusu olmadığı için hasta, ameliyat sonrası dönemde çok konforlu bir süreç geçiriyor" diye konuştu.

'HİÇ AMELİYAT OLMAMIŞ GİBİ İYİYİM'

Operasyondan 6 saat sonra ayağa kalkan Tayar Yılmaz ise kansızlık şikayeti ile sevk edildiği Bilkent Şehir Hastanesi'nde robotik cerrahi ile mide kanseri ameliyatı olduğunu söyleyerek, "Hiç hissetmedim o robotu. Herkese tavsiye ediyorum. Hiç korkmasın, tedirgin olmasın insanlar. Şimdi hiç ameliyat olmamışım gibi çok iyiyim" dedi.

Kaynak: DHA

Mide Kanseri, Mide Kanseri, Teknoloji, Operasyon, Ameliyat, Hastane, Ankara, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Robotik Cerrahi ile Mide Kanseri Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Fenerbahçe taraftarları şokta ’’Bitti’’ denilen transfer iptal oldu Fenerbahçe taraftarları şokta! ''Bitti'' denilen transfer iptal oldu
Beşiktaş’ın içler acısı halini en iyi özetleyen an Beşiktaş'ın içler acısı halini en iyi özetleyen an
TSK’dan ihraç edilen Ebru Eroğlu zorda TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu zorda
Daha 18 yaşında Suriyeli şahsın üzerinden çıkan bekçiyi bile şaşırttı Daha 18 yaşında! Suriyeli şahsın üzerinden çıkan bekçiyi bile şaşırttı
Hande Ataizi nafakayı az buldu, mahkemeye başvurdu Hande Ataizi nafakayı az buldu, mahkemeye başvurdu
Yılın transferi duyuruldu Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey Yılın transferi duyuruldu! Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey
Şarkıcı Rıza Tamer, video çekip Sedat Peker’e seslendi: Tehdit ediliyorum Şarkıcı Rıza Tamer, video çekip Sedat Peker'e seslendi: Tehdit ediliyorum
Merkez Bankası’nın Faiz İndirimi Sonrası Taşıt Kredisi Faiz Oranları Merkez Bankası'nın Faiz İndirimi Sonrası Taşıt Kredisi Faiz Oranları
Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı 60 yıldır sektördeler Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı! 60 yıldır sektördeler

10:53
Türkiye-Suriye doğalgaz hattı açıldı
Türkiye-Suriye doğalgaz hattı açıldı
10:49
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında düğüm çözüldü
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında düğüm çözüldü
10:40
Hiçbir şey durup dururken olmadı: İşte Batılı ülkelerin Filistin duyarlılığının perde arkası
Hiçbir şey durup dururken olmadı: İşte Batılı ülkelerin Filistin duyarlılığının perde arkası
09:56
Türkiye’nin son hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı: Bizim için yenilgi
Türkiye'nin son hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı: Bizim için yenilgi
08:17
Ezgi Mola’nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı Ayağından vuruldu
Ezgi Mola'nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı! Ayağından vuruldu
13:20
Eşini kıskandı, kuzenini pompalı tüfekle öldürdü
Eşini kıskandı, kuzenini pompalı tüfekle öldürdü
13:18
Tolga Sarıtaş baba olmaya hazırlanıyor Doğum öncesi tatil
Tolga Sarıtaş baba olmaya hazırlanıyor! Doğum öncesi tatil
13:17
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
13:04
Trans birey banyoda tanınmaz halde ölü bulundu, en yakını gözaltında
Trans birey banyoda tanınmaz halde ölü bulundu, en yakını gözaltında
13:00
Dua Lipa, Kosova Cumhuriyeti vatandaşı oldu
Dua Lipa, Kosova Cumhuriyeti vatandaşı oldu
12:56
Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, ’’Hamdolsun’’ diyen esnafa kızdı
Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, ''Hamdolsun'' diyen esnafa kızdı
12:53
Eşi tarafından katledilen kadının annesinin feryadı yürekleri dağladı: Nerede benim Sinem’im
Eşi tarafından katledilen kadının annesinin feryadı yürekleri dağladı: Nerede benim Sinem'im
12:43
MHP’den ’hasta mahkumlar’ için çağrı: İnfazı geri bırakılmalıdır
MHP'den 'hasta mahkumlar' için çağrı: İnfazı geri bırakılmalıdır
12:38
Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağışlı hava hakim olacak
Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağışlı hava hakim olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2025 11:50:42. #7.11#
SON DAKİKA: Robotik Cerrahi ile Mide Kanseri Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.