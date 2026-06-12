RTEÜ'de paramedik öğrencilerine yelek giyme töreni - Son Dakika
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RTEÜ'de paramedik öğrencilerine yelek giyme töreni

RTEÜ\'de paramedik öğrencilerine yelek giyme töreni
12.06.2026 19:10
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İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda düzenlenen programla yelek giydi.

İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda düzenlenen programla yelek giydi. Toplamda 65 yıl öğrencinin mezuniyet coşkusu yaşadığı RTEÜ'de öğrencilere yeleklerini ise öğretim görevlileri giydirdi.

Pasta keserek kutlanan mezuniyetin ardından açıklama yapan RTEÜ İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlisi Demet Turan, "Bugün burada, paramedik öğrencilerimizin yelek giyme törenini gerçekleştirdik. Tabii ki onlar yelek giyerek mesleğe bir adım daha atmış oluyorlar. Fakat bu adımlarla birlikte, kendilerinde yeterliliği, özgüvenleri, vicdanları, sorumlulukları bir kat daha artmış oldu. Artık bunun bir adım ötesi, mesleklerini icra etmesi. Bugün toplamda 65 öğrencimiz 2. sınıfta yer alıyordu ve onların bir kısmına yeleğini giydirmiş bulunmaktayız" dedi. - RİZE

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Etkinlik, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık RTEÜ'de paramedik öğrencilerine yelek giyme töreni - Son Dakika

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