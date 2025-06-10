Sağlık Bakan Yardımcısı Kırbıyık: \'Küresel Sağlık Sisteminin Önemli Bir Parçasıyız\'

SAĞLIK Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, "Artık sadece bulunduğumuz illerde, ülkede değil, küresel sağlık sisteminin de önemli bir parçasıyız. Bugün sağlık hizmetini sunan değil, bilgisini ve teknolojisini de üreten, koruyan ve geliştiren yeni modelle sağlık sistemini ilerletmek ve geliştirmek istiyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Bilkent Yerleşkesi'nde 'Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği'ne ilişkin çalıştay düzenlendi. Çalıştaya, Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver ve hastane yöneticileri ile sektör temsilcileri katıldı. Bakan Yardımcısı Kırbıyık, sağlığın hızlı gelişen, ilerleyen ve yeniliklere çok açık bir sektör olduğunu belirterek, teknolojide, tıbbi cihaz ve ilaç alanında yaşanan ilerlemelerin sağlık hizmetlerinin tanıtımı ve bilgilendirilmesi noktasında önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 23 yılda sağlıkta önemli ilerlemeler sağlandığına dikkat çeken Kırbıyık, "Artık sadece bulunduğumuz illerde, ülkede değil, küresel sağlık sisteminin de önemli bir parçasıyız. Bugün sağlık hizmetini sunan değil, bilgisini ve teknolojisini de üreten, koruyan ve geliştiren yeni modelle sağlık sistemini ilerletmek ve geliştirmek istiyoruz. Sağlık hizmetlerinin tanıtımının ve bilgilendirilmesinin doğru yapılması, vatandaşlarımızın, hastalarımızın doğru bilgilendirilmesi büyük önem taşıyor. Tüm alanlarda olduğu gibi sağlıkta da muhakkak tanıtımın ve bilgilendirmenin önemli yeri var. Sağlık Bakanlığı olarak tanıtımın ve bilgilendirmenin doğru, adil, denetlenebilir ve şeffaf şekilde yapılmasına büyük önem veriyoruz. Sahadaki bütün denetim faaliyetlerimizde de bunu özellikle takip ediyor ve kontrol ediyoruz. Bundan sonra da aynı hassasiyetle bu kontrol çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu düzenleyici metinlerin de zaman zaman gözden geçirilmesi büyük önem taşıyor" dedi.

USHAŞ Genel Müdürü Behlül Ünver ise sağlık sektörünün önemli yapı taşlarından olan Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'nin yeniden ele alınması amacıyla çalıştayı düzenlediklerini ifade ederek, "Küresel sağlık hizmetlerinde yaşanan dönüşüm, dijital iletişim kanallarının artışı ve sağlık turizmine olan ilginin her geçen gün büyümesi, mevcut yönetmeliklerin güncellenmesini zaruri hale getirmiştir. Bu değişim sürecinde doğru iletişim stratejileri, sadece kurumlar arası rekabeti değil, ülkemizin sağlık alanındaki uluslararası itibarını da doğrudan etkilemektedir. USHAŞ olarak bizler, Türkiye'nin sağlık hizmetleri alanında uluslararası bir marka haline gelmesi yönünde çalışmalar yürütürken, tanıtım faaliyetlerinin etik, şeffaf ve hasta haklarını gözeten bir çerçevede ilerlemesini son derece önemsiyoruz" diye konuştu.