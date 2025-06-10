Sağlık Bakan Yardımcısı Kırbıyık: 'Küresel Sağlık Sisteminin Önemli Bir Parçasıyız' - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Sağlık Bakan Yardımcısı Kırbıyık: 'Küresel Sağlık Sisteminin Önemli Bir Parçasıyız'

Sağlık Bakan Yardımcısı Kırbıyık: \'Küresel Sağlık Sisteminin Önemli Bir Parçasıyız\'
10.06.2025 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAĞLIK Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, "Artık sadece bulunduğumuz illerde, ülkede değil, küresel sağlık sisteminin de önemli bir parçasıyız.

SAĞLIK Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, "Artık sadece bulunduğumuz illerde, ülkede değil, küresel sağlık sisteminin de önemli bir parçasıyız. Bugün sağlık hizmetini sunan değil, bilgisini ve teknolojisini de üreten, koruyan ve geliştiren yeni modelle sağlık sistemini ilerletmek ve geliştirmek istiyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Bilkent Yerleşkesi'nde 'Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği'ne ilişkin çalıştay düzenlendi. Çalıştaya, Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver ve hastane yöneticileri ile sektör temsilcileri katıldı. Bakan Yardımcısı Kırbıyık, sağlığın hızlı gelişen, ilerleyen ve yeniliklere çok açık bir sektör olduğunu belirterek, teknolojide, tıbbi cihaz ve ilaç alanında yaşanan ilerlemelerin sağlık hizmetlerinin tanıtımı ve bilgilendirilmesi noktasında önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 23 yılda sağlıkta önemli ilerlemeler sağlandığına dikkat çeken Kırbıyık, "Artık sadece bulunduğumuz illerde, ülkede değil, küresel sağlık sisteminin de önemli bir parçasıyız. Bugün sağlık hizmetini sunan değil, bilgisini ve teknolojisini de üreten, koruyan ve geliştiren yeni modelle sağlık sistemini ilerletmek ve geliştirmek istiyoruz. Sağlık hizmetlerinin tanıtımının ve bilgilendirilmesinin doğru yapılması, vatandaşlarımızın, hastalarımızın doğru bilgilendirilmesi büyük önem taşıyor. Tüm alanlarda olduğu gibi sağlıkta da muhakkak tanıtımın ve bilgilendirmenin önemli yeri var. Sağlık Bakanlığı olarak tanıtımın ve bilgilendirmenin doğru, adil, denetlenebilir ve şeffaf şekilde yapılmasına büyük önem veriyoruz. Sahadaki bütün denetim faaliyetlerimizde de bunu özellikle takip ediyor ve kontrol ediyoruz. Bundan sonra da aynı hassasiyetle bu kontrol çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu düzenleyici metinlerin de zaman zaman gözden geçirilmesi büyük önem taşıyor" dedi.

USHAŞ Genel Müdürü Behlül Ünver ise sağlık sektörünün önemli yapı taşlarından olan Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'nin yeniden ele alınması amacıyla çalıştayı düzenlediklerini ifade ederek, "Küresel sağlık hizmetlerinde yaşanan dönüşüm, dijital iletişim kanallarının artışı ve sağlık turizmine olan ilginin her geçen gün büyümesi, mevcut yönetmeliklerin güncellenmesini zaruri hale getirmiştir. Bu değişim sürecinde doğru iletişim stratejileri, sadece kurumlar arası rekabeti değil, ülkemizin sağlık alanındaki uluslararası itibarını da doğrudan etkilemektedir. USHAŞ olarak bizler, Türkiye'nin sağlık hizmetleri alanında uluslararası bir marka haline gelmesi yönünde çalışmalar yürütürken, tanıtım faaliyetlerinin etik, şeffaf ve hasta haklarını gözeten bir çerçevede ilerlemesini son derece önemsiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakan Yardımcısı Kırbıyık: 'Küresel Sağlık Sisteminin Önemli Bir Parçasıyız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziosmanpaşa’da gecekondunun bahçesinde halıya sarılı ceset bulundu Gaziosmanpaşa'da gecekondunun bahçesinde halıya sarılı ceset bulundu
24 saat arayla aynı yerde kaza yaptılar 24 saat arayla aynı yerde kaza yaptılar
Tokalaştığı kişiyi tabancayla bacaklarından vurdu Tokalaştığı kişiyi tabancayla bacaklarından vurdu
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu
Beşiktaş’ta Osayi Samuel’den sonra bir bomba daha Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha
Ferdi Zeyrek’in ölüm nedeni belli oldu Ferdi Zeyrek'in ölüm nedeni belli oldu
Elazığ’da kadınların otobüste kavgası kameraya yansıdı Elazığ'da kadınların otobüste kavgası kameraya yansıdı
Mermerli Plajı’nda 1000 liralık giriş ücreti tepki çekti Valilik araya girdi Mermerli Plajı'nda 1000 liralık giriş ücreti tepki çekti! Valilik araya girdi
Özgür Özel, kameraların karşısında göz yaşlarını tutamadı Özgür Özel, kameraların karşısında göz yaşlarını tutamadı
Kütahya’da eski belediye başkanı evinde ölü bulundu Kütahya'da eski belediye başkanı evinde ölü bulundu
Ronaldo’nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu

14:48
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi
11:39
Danıştay hakimi otel odasında intihar girişiminde bulundu
Danıştay hakimi otel odasında intihar girişiminde bulundu
22:59
Montella’dan ilk 11’de ipucu: İlk kez oynayacaklar
Montella'dan ilk 11'de ipucu: İlk kez oynayacaklar
22:15
Basketbol Süper Ligi’nde ilk finalist belli oldu
Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist belli oldu
21:52
Fenerbahçe’den Leroy Sane’ye baş döndürecek teklif
Fenerbahçe'den Leroy Sane'ye baş döndürecek teklif
21:41
Galatasaray’a Osimhen’de yeni rakip Bu kez Premier Lig’den
Galatasaray'a Osimhen'de yeni rakip! Bu kez Premier Lig'den
21:28
Bursaspor’un eski kalecisi Scott Carson, Manchester City’den 107 dakika oynayarak 12 kupayla ayrıldı
Bursaspor'un eski kalecisi Scott Carson, Manchester City'den 107 dakika oynayarak 12 kupayla ayrıldı
21:28
Balıkesir’de 3.5 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem
21:25
İsrail güçlerince alıkonulan “Madleen“ gemisi, Aşdod Limanı’na ulaştı
İsrail güçlerince alıkonulan "Madleen" gemisi, Aşdod Limanı'na ulaştı
21:17
Galatasaray, Atletico Madrid’in kalecisi Jan Oblak’ın ablası Teja’yı transfer etti
Galatasaray, Atletico Madrid'in kalecisi Jan Oblak'ın ablası Teja'yı transfer etti
21:10
Menajeri açıkladı: Galatasaray’la transferde görüşüyoruz
Menajeri açıkladı: Galatasaray'la transferde görüşüyoruz
21:00
Ronaldo’nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu
Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu
20:39
Kütahya’da eski belediye başkanı evinde ölü bulundu
Kütahya'da eski belediye başkanı evinde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2025 16:16:37. #7.12#
SON DAKİKA: Sağlık Bakan Yardımcısı Kırbıyık: 'Küresel Sağlık Sisteminin Önemli Bir Parçasıyız' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.