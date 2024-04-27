Sağlık Bakan Yardımcısı Trabzon Şehir Hastanesi inşaatını inceledi - Son Dakika
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Sağlık Bakan Yardımcısı Trabzon Şehir Hastanesi inşaatını inceledi

Sağlık Bakan Yardımcısı Trabzon Şehir Hastanesi inşaatını inceledi

Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Trabzon Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. 900 yatak kapasiteli hastane inşaatının son durumu hakkında bilgi aldı. Kırbıyık, Vali Yardımcısı Ali Yılmaz ve İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ile birlikte incelemelerde bulundu ve İl Sağlık Müdürlüğünde yapılan toplantıya katıldı.

27.04.2024 00:07
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Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Trabzon Şehir Hastanesi inşaatında inceleme yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırbıyık, 900 yatak kapasiteli hastane inşaatında incelemelerde bulundu, çalışmaların son durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Vali Yardımcısı Ali Yılmaz ve İl Sağlık Müdürü Hakan Usta'nın eşlik ettiği Kırbıyık, İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Sağlık Bakan Yardımcısı Trabzon Şehir Hastanesi inşaatını inceledi - Son Dakika

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