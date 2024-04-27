Sağlık Bakan Yardımcısı Trabzon Şehir Hastanesi inşaatını inceledi

Sağlık

Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Trabzon Şehir Hastanesi inşaatında inceleme yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırbıyık, 900 yatak kapasiteli hastane inşaatında incelemelerde bulundu, çalışmaların son durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Vali Yardımcısı Ali Yılmaz ve İl Sağlık Müdürü Hakan Usta'nın eşlik ettiği Kırbıyık, İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya da katıldı.