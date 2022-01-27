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Sağlık Bakanı Koca'dan Düzce'ye övgü - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'dan Düzce'ye övgü

27.01.2022 10:59

Sağlık Bakanı Koca'dan Düzce'ye övgüDÜZCE Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki refakatçiler, geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarına karanfil hediye ederek teşekkür etmişti.

Sağlık Bakanı Koca'dan Düzce'ye övgü

DÜZCE Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki refakatçiler, geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarına karanfil hediye ederek teşekkür etmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada refakatçilere teşekkürlerini sundu.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaların yakınları, hem sağlık çalışanlarına yönelik şiddetti kınamak hem de onlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etmek için karanfil hediye etmişti. İhlas Haber Ajansı tarafından yapılan "Sağlıkçılar şifa, refakatçiler karanfil dağıttı" başlıklı haberi okuyan, haberin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, "Bir haber okudum. Halkımızın kıymet bilirliğine inancım daha da arttı. Bir hastanemizde, hasta yakınları arkadaşlarımıza karanfil dağıtmış. Suça eğilimli bir avuç kişiye karşı takdire şayan davranış. Tutumunuz, saygınız, yeri geldiğinde sabrınız karanfil kadar kıymetli. Sağ olun" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca'dan Düzce'ye övgü
Sağlık Bakanı Koca'dan Düzce'ye övgü
Sağlık Bakanı Koca'dan Düzce'ye övgü

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Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Hastanesi, Fahrettin Koca, Düzce, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca'dan Düzce'ye övgü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca'dan Düzce'ye övgü - Son Dakika
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