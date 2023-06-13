Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Mantar zehirlenmelerinde her 100 hastadan 3'ü hayatını kaybediyor - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Mantar zehirlenmelerinde her 100 hastadan 3'ü hayatını kaybediyor

14.06.2023 10:11

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mantar zehirlenmelerinde her 100 hastadan 3'ünün hayatını kaybettiğini, bazı zehirlenmelerde böbrek ve karaciğer yetmezliği oluşabildiğini bildirdi. Karaman'da mantardan zehirlenen genç bir kızın Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılan karaciğer nakliyle yeniden hayata döndüğünü anımsatan Koca, doğada bulunan mantarların tüketiminden kaçınılması ve kültür mantarlarının tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mantar zehirlenmelerinde her 100 hastadan 3'ünün hayatını kaybettiğini, bazı zehirlenmelerde böbrek ve karaciğer yetmezliği oluşabildiğini bildirdi.

KARACİĞER NAKLİYLE HAYATA DÖNEN GENÇ KIZI HATIRLATTI

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karaman'da mantardan zehirlenen genç bir kızın Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılan karaciğer nakliyle yeniden hayata döndüğünü anımsattı.

"100 HASTADAN 3'Ü HAYATINI KAYBEDİYOR"

Genç kızın anne ve babasının da hastaneye yatırılarak tedavi edildiğini aktaran Koca, şunları kaydetti: "Mantar zehirlenmelerinde her 100 hastadan 3'ü hayatını kaybediyor. Zehirlenmelerin bir kısmında böbrek ve karaciğer yetmezliğine yol açabilen ciddi durumlar oluşuyor. Dünya genelinde 6 binden fazla mantar türü var ve bunlardan en az 100'ünün hayatı tehlikeye sokan zehirli çeşitler olduğu biliniyor. Zehirlenme riskinden kaçınılması için doğada bulunan mantarların tüketiminden kaçınılması ve kültür mantarlarının tercih edilmesi gerekir. Hastalarımıza geçmiş olsun diyor, karaciğer naklini ve tedavileri başarıyla gerçekleştiren ekiplerimizi kutluyorum."

Mantar zehirlenmelerinde her 100 hastadan 3'ü hayatını kaybediyor
Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • Ferht Srin: Kültür mantarı dahil tüketilmese daha iyi olur mantar toprakta bulunan ne varsa cok cabuk bunyesine dahil eder yani cok yuklu bir yiyecek. Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
  • Doğan Kaya: Ee ne yapsın millet Ekonomi bozuk millet ne bulduysa hangi mantarı bilmeden yiyor pazarda 60-70 TL kilosu Cevap Yaz 3 9 Yayından Kaldır
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Şehir Hastanesi, Sağlık Bakanı, Karaman, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Mantar zehirlenmelerinde her 100 hastadan 3'ü hayatını kaybediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Mantar zehirlenmelerinde her 100 hastadan 3'ü hayatını kaybediyor - Son Dakika
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