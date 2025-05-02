Yeni hekim atamaları duyuruldu! İşte detaylar...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bin 566'sı uzman tabip, 673'ü tabip olmak üzere toplam 2 bin 239 hekimin atanacağını bildirdi.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için münhal kadrolar 'https://yhgm.saglik.gov.tr' adresinde yayımlanmıştır. 1566'sı uzman tabip ve 673'ü tabip olmak üzere toplam 2 bin 239 hekim ataması yapılacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun."