Yeni hekim atamaları duyuruldu! İşte detaylar... - Son Dakika
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Sağlık

Yeni hekim atamaları duyuruldu! İşte detaylar...

Yeni hekim atamaları duyuruldu! İşte detaylar...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu "Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun." diyerek sosyal medya hesabından bin 566'sı uzman tabip, 673'ü tabip olmak üzere toplam 2 bin 239 hekimin atanacağını bildirdi

02.05.2025 19:44
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bin 566'sı uzman tabip, 673'ü tabip olmak üzere toplam 2 bin 239 hekimin atanacağını bildirdi.

Yeni hekim atamaları duyuruldu! İşte detaylar...

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için münhal kadrolar 'https://yhgm.saglik.gov.tr' adresinde yayımlanmıştır. 1566'sı uzman tabip ve 673'ü tabip olmak üzere toplam 2 bin 239 hekim ataması yapılacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun."
Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Yeni hekim atamaları duyuruldu! İşte detaylar... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Şeyhmus Benek:
    hepsi boş parasıyal bakan hekimler randevu devlet hastanelerinden imkansız özel hastaneler hiç sıkıntı yok hükümet bu sisteme dur demeli 3 0 Yanıtla
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