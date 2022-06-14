Sağlık Bakanlığında kan bağışı etkinliği - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığında kan bağışı etkinliği

14.06.2022 12:18

Dünya Kan Bağışçıları Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, Sağlık Bakanlığı personeli kan bağışında bulundu.

Dünya Kan Bağışçıları Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, Sağlık Bakanlığı personeli kan bağışında bulundu.

Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay iş birliğinde Dünya Kan Bağışçıları Günü kapsamında Sağlık Bakanlığında kan bağışı etkinliği yapıldı.

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın, etkinliğin kurumsal kan bağışını teşvik etmek amacıyla yapıldığını belirterek, bakanlık olarak kendilerinin de bu konuya önderlik etmek istediklerini söyledi.

Bu kapsamda bakanlık çalışanlarını kan vermeye teşvik ettiklerini belirten Aydın, Türkiye genelinde sağlık çalışanlarının bağışçı olarak öncü rol oynadıklarını dile getirdi.

Aydın, şunları söyledi:

"Kan gerçekten ihtiyaç duyulduğu anda hayat kurtaran bir unsur. Bu konuda Türk Kızılay sadece ülkemizde değil, komşu ülkelerde de birçok riskli bölgelerde çok büyük hizmetler veriyor. Ancak, 85 milyon nüfuslu bir ülkede daha fazla kan bağışının olması, daha fazla gönüllünün olmasını bekleriz. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olmasını, kan bağışı yapmasını arzu ediyoruz, teşvik ediyoruz, davet ediyoruz."

Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Saim Kerman da 14 Haziran'ın Dünya Kan Bağışçıları Günü olduğunu hatırlatarak, her yıl bu gün nedeniyle çeşitli faaliyetler yaptıklarını bildirdi.

Bugün de "kurumsal bağışçılık" kapsamında Sağlık Bakanlığında bulunduklarını aktaran Kerman, "Yıllık 3 milyon hedefi olan, günlük 10 bin ortalama ile hastalarımıza ulaştığımız ve 1100 kadar hastaneye sunum yaptığımız bir operasyonu, 150 sabit, yaklaşık 150 de böyle hareketli ünitelerde gerçekleştiriyoruz. Bekleyen hastaların ihtiyaçlarının karşılanması açısından çok kıymetli olan kan bağışının bağışçılarımız vasıtasıyla karşılanabileceğinin bilinci ile yaygınlaştırmak istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından çok sayıda bakanlık personeli kan bağışında bulundu.

Sağlık Bakanlığında kan bağışı etkinliği
Sağlık Bakanlığında kan bağışı etkinliği
Sağlık Bakanlığında kan bağışı etkinliği
Sağlık Bakanlığında kan bağışı etkinliği

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanlığında kan bağışı etkinliği - Son Dakika

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