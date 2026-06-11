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Sağlık Hizmetleri Güçleniyor

Sağlık Hizmetleri Güçleniyor
11.06.2026 12:19
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Denizli'de Sağlıklı Hayat Merkezleri tanıtıldı, koruyucu sağlık hizmetleri vurgulandı.

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından birinci basamakta yürütülen koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve toplum sağlığının geliştirilmesi amacıyla il genelindeki kamu hastanelerinin başhekimlerine Sağlıklı Hayat Merkezi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda SHM'de sunulan hizmetlerle birlikte kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Pamukkale Sağlıklı Hayat Merkezinde düzenlenen tanıtım toplantısına; Denizli İl Sağlık Müdürü Uz.Dr. Berna Öztürk, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op.Dr. İbrahim Emreoğlu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aytekin Polat ve Kamu Hastanelerinin Başhekimleri katıldı.Toplantıda Pamukkale Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Uz.Dr. Zehra Özyamaç Konuk tarafından sunum yapılarak, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde verilen beslenme danışmanlığı, fiziksel aktivite danışmanlığı, psikososyal destek hizmetleri, sigara bırakma poliklinikleri, kanser taramaları, kronik hastalıklarla mücadele çalışmaları, kadın ve üreme sağlığı hizmetleri ile çocuk ve ergen sağlığı alanında yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Ayrıca vatandaşların bu hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanabildiği hatırlatıldı. Başhekimler tarafından görüş ve öneriler paylaşılarak vatandaşların Sağlıklı Hayat Merkezlerinden daha etkin şekilde yararlanmasının sağlanması ve koruyucu sağlık hizmetlerine erişimin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıdan sonra Sağlıklı Hayat Merkezinde birimler tek tek dolaşılarak yürütülen çalışmalar hakkında yerinde bilgi alındı.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk sağlık hizmetlerinde temel hedefin sadece hastalıkları tedavi etmek değil, aynı zamanda vatandaşların sağlığını korumak ve geliştirmek de olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Sağlıklı bir toplum oluşturmanın yolu, koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmekten geçmektedir. Sağlıklı Hayat Merkezlerimiz; vatandaşlarımızın sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, bağımlılıklardan uzak durma ve kronik hastalıkların önlenmesi gibi konularda profesyonel destek alabildiği önemli merkezlerdir. İlimizde Merkezefendi, Pamukkale, Acıpayam ve Tavas ilçelerimizde bulunan Sağlıklı Hayat Merkezlerimizle, Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi ile Yaşariye - Mustafa Dede Aile Sağlığı Merkezlerimizin içinde kurduğumuz Sağlıklı Hayat Birimlerimizde vatandaşlarımıza koruyucu sağlık hizmetleri ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Kamu hastanelerimizle kuracağımız güçlü iş birliği sayesinde daha fazla vatandaşımızı bu hizmetlerle buluşturmayı amaçlıyoruz. Sağlığın korunması ve geliştirilmesi konusunda tüm sağlık kuruluşlarımızın ortak bir anlayışla hareket etmesi büyük önem taşımaktadır" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık Hizmetleri Güçleniyor - Son Dakika

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