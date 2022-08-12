Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, Ek Ödeme Yönetmeliği'ni değerlendirdi Açıklaması

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği'ne ilişkin, "Hekim dışı sağlık çalışanlarının taban ödeme miktarları beklentilerin altında kalmıştır. Taban ödemelerin bir an önce artırılmasına yönelik ivedi adımlar atılmalıdır." ifadesini kullandı.

Durmuş, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Yeni yönetmeliğin aralık 2021'e göre daha kapsayıcı olduğunu belirten Durmuş, yönetmeliğin, genel olarak 2 başlıkta değerlendirilebileceğini dile getirdi.

Yönetmeliğin çalışanların lehine yeni iyileştirmeler sağladığını aktaran Durmuş, keyfiyeti ortadan kaldıracak hakkaniyetli alt düzenlemeler yapılması gerektiğini ifade etti.

Durmuş, "Bu yönetmelikle, sabit ek ödemelerin mahsuplaşması fiilen etkisiz hale gelmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Tüm çalışanlara "taban" belirlenmesinin önemli bir adım olduğunu vurgulayan ve çalışanların sabit gelirlerinin arttığını belirten Durmuş, şunları kaydetti:

"Teşvik ek ödemesi sistemiyle tüm çalışanların gelirlerinin daha da artması mümkündür. Hekim ve hekim dışı ek ödeme havuzlarının ayrılması imkanı sağlanmıştır. Yılda 7 gün raporda, heyet raporlarında ve 10 günlük kongre izinlerinde ücretler kesilmeyecektir. Teşvik ödemesinin hesaplanması ve uygulamasında Sağlık Bakanlığı geniş yetkiye sahip olmuştur. Ancak, Bakanlık aldığı bu geniş yetkiyi hakkaniyet odaklı kullanmalı, nesnel prensiplere dayandırmalıdır.

Hekim dışı sağlık çalışanlarının taban ödeme miktarları beklentilerin altında kalmıştır. Taban ödemelerin bir an önce artırılmasına yönelik ivedi adımlar atılmalıdır. Sağlık Müdürlüklerinde çalışanların taban ek ödemelerinin birim hedef puanına endekslenmesi hakkaniyetli olmamıştır. Ayrıca, Bakanlık merkez teşkilatı, ASM'ler, üniversite hastaneleri, Hudut Sahiller ve Adli Tıp Kurumu için de ivedilikle gereken düzenlemeler yapılmalıdır."

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