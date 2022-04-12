Sağlık Uzmanı: Dinamik Sıfır-Kovid Yaklaşımı Çin İçin En İyi Seçim - Son Dakika
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Sağlık Uzmanı: Dinamik Sıfır-Kovid Yaklaşımı Çin İçin En İyi Seçim

12.04.2022 22:10
Sağlık Uzmanı: Dinamik Sıfır-Kovid Yaklaşımı Çin İçin En İyi Seçim

BEİJİNG, 12 Nisan (Xinhua) — Wu açıklamayı, basın toplantısında, Çin'in koronavirüsün düşük düzeyde yayılmasına izin verip vermeyeceği sorusuna cevaben yaptı. Dinamik sıfır-Kovid yaklaşımının, zamanında yapılacak müdahalelerle pandemi dalgalarını kontrol altına alarak insanların sağlık ve güvenliğini sağlamayı amaçladığını belirten Wu, bu yaklaşımın son iki yılı aşkın süredir etkili olduğunu kanıtladığını vurguladı. Uzman, diğer önleme tedbirleri yerine […]

Sağlık Uzmanı: Dinamik Sıfır-Kovid Yaklaşımı Çin İçin En İyi Seçim

BEİJİNG, 12 Nisan (Xinhua) — Wu açıklamayı, basın toplantısında, Çin'in koronavirüsün düşük düzeyde yayılmasına izin verip vermeyeceği sorusuna cevaben yaptı. Dinamik sıfır-Kovid yaklaşımının, zamanında yapılacak müdahalelerle pandemi dalgalarını kontrol altına alarak insanların sağlık ve güvenliğini sağlamayı amaçladığını belirten Wu, bu yaklaşımın son iki yılı aşkın süredir etkili olduğunu kanıtladığını vurguladı. Uzman, diğer önleme tedbirleri yerine sadece aşılamaya dayanan sözde "sırt üstü yat" yaklaşımının, bazı ülkelerde enfeksiyon ve ölümlerde önemli artışlara yol açtığına dikkati çekti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Sağlık Sağlık Uzmanı: Dinamik Sıfır-Kovid Yaklaşımı Çin İçin En İyi Seçim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık Uzmanı: Dinamik Sıfır-Kovid Yaklaşımı Çin İçin En İyi Seçim - Son Dakika
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