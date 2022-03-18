Sağlıklı uyku için "uyku hijyeni" uyarısı - Son Dakika
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Sağlıklı uyku için "uyku hijyeni" uyarısı

18.03.2022 12:11
Sağlıklı uyku için "uyku hijyeni" uyarısı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, yaşam biçimi, uyku saati ve ortam şartlarının düzenlenmesini içeren "uyku hijyeni" kurallarına uyumun sağlıklı uykunun temelini oluşturduğunu kaydetti.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, yaşam biçimi, uyku saati ve ortam şartlarının düzenlenmesini içeren "uyku hijyeni" kurallarına uyumun sağlıklı uykunun temelini oluşturduğunu kaydetti.

AA muhabirine, sağlıklı uykunun sağlıklı gelecek ve nesiller anlamına geldiğini anlatan Öztürk, uyku sağlığının önemine dikkati çekerek, uyku farkındalığının toplum genelinde artırılması gerektiğini vurguladı.

Sağlıklı uykunun alınıp alınmadığının basit değerlendirmelerle anlaşılabileceğini belirten Öztürk, "Birey sabah kalktığında dinlenmiş kalkıyorsa ve gün içerisinde uykusu gelmiyorsa, o zaman o uyku için sağlıklı bir uyku diye düşünmeye başlayabiliriz." dedi.

Öztürk, yorgun kalkma ve gün içinde uyuklamanın uyku sağlığı konusunda bir ikaz olarak algılanması ve uyku hijyeninin gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Uyku saatlerimizle çok oynamamalıyız"

Uyku hijyeni için öncelikle düzenli yatış ve kalkış saatine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti:

"Uyku saatlerimizle çok oynamamalıyız. Hafta içi, hafta sonu ve tatillerde uyku düzenimiz olmalı, yatış ve kalkış saatimiz belli olmalı. Bu, kişinin ihtiyacına göre değişebilir, kimi insan akşam 10'da, kimisi 12'de yatabilir ancak hangisi benimsenmişse bu sürdürülmeli. Uyanıldığı zaman da yatakta vakit geçirilmemeli. Uyanınca kalkıp güne başlanmalı. Özellikle sabah kalktığımızda gözümüzden içeri parlak bir ışık girmesi önemli. Beynimizdeki biyolojik saatin günlük ayarı yapılmış olur. Beyne güne başlandı mesajı verilmeli. Sağlıklı uykunun temelini uyku hijyeni kurallarına uyum oluşturur."

"Uyumadan önce fiziksel aktivite yapılmamalı"

Öztürk, şunları kaydetti:

"Uyku saatine yaklaşırken özellikle son 2 saat içerisinde uykuya hazırlık yapılmalı. Uyumadan önce fiziksel aktivite yapılmamalı, son yarım saat içerisinde bir bitki çayı içilebilir ve kitap okunabilir. Daha sonra yatağa geçilir. Yattığımız odanın biraz serin olması lazım. İdeal bir yatak odası sıcaklığı 19-20 derece olmalı. Yani ince bir örtüyle rahat bir şekilde yatabilmeliyiz. Çok sıcak ya da çok soğuk olursa uyku kalitesini bozar. Bunun dışında ortam tam karanlık olmalı, gözümüze girecek ışık kaynağı olmamalı. Işık gözümüzden içeri girdiğinde uykuyu güçlendiren ve sağlamlaştıran hormon olan melatonin hormonunun salgılanmasını bloke eder. Bunun için yapacağımız şey ortamın karanlık olması."

Öztürk, uyku süresinin kişiden kişiye ve yaşa göre değiştiğini belirterek, 7 saatten az uyulmaması gerektiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Levent Öztürk, 18 Mart Dünya Uyku Günü'nde sağlıklı bir uyku için yapılması gerekenlere dikkati çekmek istediklerini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
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Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Levent Öztürk, Uyku hijyeni, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Sağlıklı uyku için 'uyku hijyeni' uyarısı - Son Dakika


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