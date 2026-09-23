Sakarya'da felç kaldığı iddia edilen hastanın davasında tanık talebi reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya'da felç kaldığı iddia edilen hastanın davasında tanık talebi reddedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya\'da felç kaldığı iddia edilen hastanın davasında tanık talebi reddedildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da boyun fıtığı ameliyatı sonrası felç kaldığı iddia edilen hastanın açtığı davada ilk duruşma görüldü. Mahkeme, davalı hekimin ikinci tanık listesi talebini reddederek sigorta şirketine davanın ihbarına ve onam belgesinin sunulmasına karar verdi.

Sakarya'da girdiği boyun fıtığı ameliyatının ardından felç kalan hasta hukuk mücadelesi başlattı. Davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Sakarya'da bir fabrikada çalışan işçi, boyun fıtığı şikayetiyle Serdivan ilçesinde bulunan Özel Adatıp Hastanesi'ne başvurdu. Operasyon kararı verilen hasta girdiği ameliyatın ardından iddiaya göre felç kaldı. Hasta, uygulanan tedavide malpraktis bulunduğu iddiasıyla hukuk mücadelesi başlattı. Açılan davasının ilk celsesi Sakarya Tüketici Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya taraf avukatları katılım sağladı. Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasıyla başlayan celse, taraf avukatlarının beyanlarının ve taleplerinin dinlenmesiyle devam etti.

Duruşmada söz alan davacının avukatı, yaşanan mağduriyeti vurgulayarak ihmali bulunanların tazminat ödemesini talep ederken, davalı hekimin avukatları ise ikinci bir tanık listesi sunmak istedi. Mahkeme heyeti, davalının avukatlarının ikinci tanık listesi talebini reddederken, hastanenin sigorta şirketine davanın ihbar edilmesine ve aydınlatılmış onam belgesinin dosyaya sunulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA
3. SayfaMahkemeSakaryaSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa’da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı Şanlıurfa'da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı
Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif ’Ağa Fahri’ye geldi: 8 milyon 750 bin lira Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif 'Ağa Fahri'ye geldi: 8 milyon 750 bin lira
Bayburt’ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı
CHP Genel Merkezi’ne ’Siyaset zenginleşme aracı değildir’ yazılı pankart asıldı CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı
ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı
14:48
Fenerbahçe’nin istediği yıldızı tekme tokat dövdüler
Fenerbahçe'nin istediği yıldızı tekme tokat dövdüler
14:30
Mansur Yavaş’ın ardından CHP’de istifa dalgası Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
Mansur Yavaş'ın ardından CHP'de istifa dalgası! Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
14:23
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar
14:18
Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş’ın istifasına ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'ın istifasına ilk yorum
13:59
Mansur Yavaş’ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP’den üstün değil
Mansur Yavaş'ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP'den üstün değil
13:33
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 15:45:28. #7.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da felç kaldığı iddia edilen hastanın davasında tanık talebi reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement