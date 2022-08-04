Kaynarca'ya atanan 3 doktor görevine başladı - Son Dakika
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Kaynarca'ya atanan 3 doktor görevine başladı

04.08.2022 11:14
Kaynarca'ya atanan 3 doktor görevine başladı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesine atanan 3 doktor görevine başladı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesine atanan 3 doktor görevine başladı.

Kaynarca Şehit Gökhan Ayder İlçe Devlet Hastanesi'nde iş başı yapan iç hastalıkları uzmanı Dr. Muhammed Şamil Aslan ve aile hekimleri Dr. Kübra Makara Peşin ile Dr. Zeynep Unus Yılmaz, hasta kabulüne başladı.

Hastane Başhekimi Dr. Şafak Beşler, AA muhabirine, yeni atanan hekimlerle hastanedeki doktor sayısının 13'e ulaştığını belirtti.

Beşler, vatandaşların 182 Çağrı Merkezi, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız sisteminden randevu alabileceklerini anımsattı.

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Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Hisarcık, Kaynarca, Sakarya, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kaynarca'ya atanan 3 doktor görevine başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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