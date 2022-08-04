Kaynarca'ya atanan 3 doktor görevine başladı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesine atanan 3 doktor görevine başladı.
Kaynarca Şehit Gökhan Ayder İlçe Devlet Hastanesi'nde iş başı yapan iç hastalıkları uzmanı Dr. Muhammed Şamil Aslan ve aile hekimleri Dr. Kübra Makara Peşin ile Dr. Zeynep Unus Yılmaz, hasta kabulüne başladı.
Hastane Başhekimi Dr. Şafak Beşler, AA muhabirine, yeni atanan hekimlerle hastanedeki doktor sayısının 13'e ulaştığını belirtti.
Beşler, vatandaşların 182 Çağrı Merkezi, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız sisteminden randevu alabileceklerini anımsattı.
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