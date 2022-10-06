İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10 Ekim'den itibaren uzman Dr. Zeynep Unus Yılmaz tarafından haftada bir gün Sigarayı Bırakma Polikliniği hizmeti verilecek.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika › Sağlık › Sakarya sağlık haberleri... Kaynarca'da 'Sigarayı Bırakma ve GETAT' polikliniği hizmete başlayacak - Son Dakika

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