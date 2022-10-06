Kaynarca Şehit Gökhan Ayder Devlet Hastanesi'nde "Sigarayı Bırakma ve Geleneksel Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Kliniği" hizmete başlayacak.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10 Ekim'den itibaren uzman Dr. Zeynep Unus Yılmaz tarafından haftada bir gün Sigarayı Bırakma Polikliniği hizmeti verilecek.
GETAT polikliniğinde ise uzman Dr. Kübra Makara Peşin ozon terapisi, akupunktur, kupa ve hacamat uygulamaları alanında hizmet sunacak.
Vatandaşlar, MHRS ve Alo 182 üzerinden polikliniklere randevu alabilecek.
Son Dakika › Sağlık › Sakarya sağlık haberleri... Kaynarca'da 'Sigarayı Bırakma ve GETAT' polikliniği hizmete başlayacak - Son Dakika