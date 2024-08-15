Samsun'a 64 yeni aile sağlığı merkezi ve 91 aile hekimliği birimi açılacak - Son Dakika
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Sağlık

Samsun'a 64 yeni aile sağlığı merkezi ve 91 aile hekimliği birimi açılacak

Samsun'daki aile sağlığı merkezlerinin 2024 yılının ilk 6 ayında il nüfusunun 4,5 katı hastaya hizmet verdiği belirtildi. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, önümüzdeki 3 yıl içinde 64 aile sağlığı merkezi ve 91 aile hekimliği birimi açmayı planladıklarını duyurdu.

15.08.2024 23:29
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Samsun'a 64 yeni aile sağlığı merkezi ve 91 aile hekimliği birimi açılacak

Aile sağlığı merkezleri 2024 yılının ilk yarısında Samsun nüfusunun 4,5 katı hastaya hizmet verdi

SAMSUN - Samsun'daki aile sağlığı merkezlerinin 2024 yılının ilk 6 ayında il nüfusunun 4,5 katı hastaya hizmet verdiğini belirten İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, "Önümüzdeki 3 yıllık süreçte Samsun'a 64 aile sağlığı merkezi ve 91 aile hekimliği birimi açmayı planlıyoruz" dedi.

Samsun'da yürütülen birinci basamak sağlık hizmetleri, aile sağlığı merkezi verileri ve koruyucu sağlık hizmetleri alanında il genelinde yapılan planlamalar hakkında bilgi veren Müdür Uras, aile sağlığı merkezlerinin 2024 yılının ilk 6 ayında muayene, takip, izlem ve tarama işlemleriyle birlikte 6 milyon kişiye hizmet verdiğini açıkladı.

6 milyon kişiye hizmet

Uras, "Vatandaşlarımızın hastalık belirtileriyle ilk karşılaştığında hastaneye gitmeden muayene hizmeti almalarını sağlayan, birçok tahlil işlemini tamamlama imkanı veren, mahallelerimizdeki hastanelerimiz hüviyetinde ola aile sağlığı merkezlerimiz, 2024 yılı ilk 6 ayda muayene, takip, izlem ve tarama işlemleriyle birlikte yaklaşık 6 milyon kişiye hizmet verdiler. Biz de Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak, mahallelerimizdeki hastanelerimiz olarak gördüğümüz, aile hekimliği birimlerimizi daha yaygın hale getirip, bunları sağlıklı hayat merkezlerimizle birlikte koruyucu sağlık hizmeti tarafımızı güçlendirerek Samsunlulara ulaştırmak, Samsun'u aile hekimliği ve koruyucu sağlık hizmetlerinde örnek il konumuna getirmek için planlamalarımızı yaptık" diye konuştu.

"64 aile sağlığı merkezi ile 91 aile hekimliği birimi geliyor"

Müdür Uras, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Son 2 yılda 39 yeni aile hekimliği birimimizi ve 13 aile sağlığı merkezimizi hizmete açtık. 2024 yılı sonuna kadar da 9 aile hekimliği birimiyle 2 aile sağlığı merkezimizi, önümüzdeki 3 yıllık süreçte ise 64 aile sağlığı merkezimizi ve 91 aile hekimliği birimimizi açmayı planlıyoruz. Yine 4 tanesini bu yıl olmak üzere, önümüzdeki 3 yıl içinde 12 yeni sağlıklı hayat merkezimizi açmak da Sağlık Bakanlığımıza ilettiğimiz hedeflerimiz arasında. Şunu biliyoruz ki, ne kadar çok hastane inşa edersek edelim, eğer sağlıklı yaşam ve sağlıklı yaşlanma kavramlarını halkımız nezdinde güçlü kılamazsak, hastaneler hiçbir zaman yeterli olmayacak. Ancak biz yeni hastaneler kurarken, aynı zamanda sağlığın ilk adımı olan aile hekimliği ve birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirirsek hem ilk adımda hem de sağlığın ikinci adımı olan hastanelerimizde daha nitelikli sağlık hizmeti imkanı verme şansına da sahip olacağız. Şu an ilimizde 153 aile sağlığı merkezimizde aile hekimi ve yardımcı sağlık çalışanı olmak üzere toplam 873 çalışanımız görev yapıyor. Aile hekimliği uygulaması içinde görev yapan çalışanlarımız sadece muayene hizmetinde görev almıyor, ailelerimizin her yaştaki bireyinin özellikle yaşlı büyüklerimizin kronik hastalık takiplerini yapıyor, anne ve anne adaylarımızın sağlık durumunu periyodik olarak değerlendiriyor, çocuklarımızın aşı süreçlerinin aksatılmadan sürdürülmesini sağlıyor, bebeklerimizin görme taramalarını tamamlıyor ve ulusal kanser tarama programına destek veriyorlar. Yani yürüttükleri koruyucu sağlık hizmeti çalışmalarıyla birinci basamak sağlık hizmetlerinin 'Sağlıklı Kal, Sağlıklı Yaşlan' hedefine ulaşmamızda bize önemli bir destek veriyorlar. Bu desteklerinden dolayı tüm birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev yapan çalışanlarımıza bir kez daha özverilerinden dolayı teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza da muayene başvuruları için mutlaka öncelikle aile hekimlerini tercih etmelerini, onların görüş ve önerileri doğrultusunda muayene süreçlerini planlamalarını rica ediyorum."

Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Samsun'a 64 yeni aile sağlığı merkezi ve 91 aile hekimliği birimi açılacak - Son Dakika

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