Samsun Çarşamba\'da mevsimlik tarım işçileri sağlık taramasından geçirildi

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, Çarşamba İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Eğridere Mahallesi'nde yaşayan mevsimlik tarım işçilerine yönelik saha çalışması düzenlendi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde mevsimlik tarım işçilerine yönelik sağlık taraması gerçekleştirildi. Eğridere Mahallesi'nde yapılan çalışmada vatandaşlara çeşitli sağlık kontrolleri yapılırken, koruyucu sağlık hizmetleri konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Çalışma kapsamında vatandaşların kan şekeri, boy ve kilo ölçümleri gerçekleştirildi. Sağlık ekipleri ayrıca meme ve rahim ağzı kanseri taramaları hakkında bilgi verirken, karbonmonoksit ölçümü yaptı. Vatandaşlara sağlıklı beslenme ve akılcı ilaç kullanımı konusunda da bilgiler verildi. Sağlık ekipleri, tarım işçileriyle birebir görüşerek sağlıkla ilgili sorularını yanıtladı.

Çalışmanın, mevsimlik tarım işçilerinin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve koruyucu sağlık hizmetleri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Saha çalışmasına Çarşamba İlçe Sağlık Müdürlüğü KETEM Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Seda Nur Turhan, Çarşamba İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Uzm. Dr. Özge Şimşek Sekreter ve Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Birimi'nden Dr. Ayça Kılıç katıldı.

Sağlık ekipleri, yapılan kontrollerin yanı sıra vatandaşlara koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanmanın önemi ve sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi konusunda da bilgilendirmelerde bulundu. Çarşamba İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından toplumun farklı kesimlerine yönelik sağlık taramalarının ve saha çalışmalarının önümüzdeki dönemde de devam edeceği bildirildi.