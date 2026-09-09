Samsun Çarşamba\'da sağlık standında Halk Sağlığı Haftası\'nda ücretsiz tarama yapılıyor

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Çarşamba İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Çarşamba Tarihi Köprü ve Emirgan Parkı çevresinde sağlık standı kuruldu.

Halk sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte iki gün boyunca vatandaşlara kanser taramaları, sağlıklı beslenme, koruyucu aşılar ve ağız-diş sağlığı başta olmak üzere birçok konuda bilgi verilecek. Çarşamba İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan stantta vatandaşların tansiyon ve kan şekeri ölçümleri yapılırken, karbonmonoksit ölçümü de gerçekleştiriliyor. Ayrıca sağlıklı beslenme konusunda danışmanlık hizmeti veriliyor ve kanser taramalarının önemi anlatılıyor.

Çocuklara yönelik etkinlikler de düzenleniyor

Etkinlik kapsamında çocuklar da unutulmadı. Kurulan özel alanda çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenirken, diş hekimleri tarafından ağız ve diş sağlığı konusunda hem bilgilendirici hem de eğlenceli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Ayrıca vatandaşlara koruyucu aşılar hakkında bilgi verilirken, Sağlıklı Hayat Merkezi'nin sunduğu hizmetler de tanıtılıyor.

"Tüm Çarşamba halkını standımıza bekliyoruz"

Halk Sağlığı Haftası kapsamında iki gün boyunca vatandaşlarla bir araya geleceklerini belirten Çarşamba KETEM Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Seda Nur Turhan, "3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü desteğiyle birlikte 8-9 Eylül tarihleri arasında Çarşamba Tarihi Köprü ve Emirgan Parkı civarında standımızı kurduk. Halk sağlığı şenliği düzenliyoruz. Burada vatandaşlarımıza kan şekeri, tansiyon ve karbonmonoksit ölçümü yapacağız. Kanser taramaları hakkında bilgiler vereceğiz. Çocuklar için bir etkinlik alanımız olacak. Diş hekimimiz ağız ve diş sağlığı hakkında onları bilgilendirici ve eğlenceli etkinlikler olacak. 2 gün boyunca burada olacağız. Tüm Çarşamba halkını standımıza bekliyoruz" dedi.

Etkinlik kapsamında Çarşamba Tarihi Köprü üzerine "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" yazılı afiş asılarak kanser taramalarının önemine dikkat çekildi.