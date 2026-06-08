Samsun'da Acil Hasta Nakli İçin Hava Ambulansı Kullanıldı

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ambulans helikopter, yalnızca şehir içi acil vakalarda değil, iller arası hasta nakillerinde de önemli rol üstlenmeye devam ediyor.

Hidrosefali tanısı bulunan 13 yaşındaki erkek hasta Y.E.D.'nin şant değişimi ameliyatı için sevkine karar verildi. Tedavisinin sürdürüldüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'nden, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne nakli planlanan hasta için hava ambulansı devreye alındı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ambulans helikopterle alınan hasta, Çaycuma Havalimanı'na ulaştırıldı. Burada İstanbul'dan gelen helikopter ambulans ekibine teslim edilen hasta, ileri tedavi ve şant değişimi operasyonu için hava yoluyla İstanbul'a sevk edildi.

Yetkililer, Samsun'da konuşlu ambulans helikopterin sadece bölgesel görevlerde değil, ihtiyaç halinde iller arası hasta transferlerinde de aktif olarak görev aldığını belirterek, kritik vakaların en kısa sürede uygun sağlık merkezlerine ulaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Gerçekleştirilen operasyonla, hastanın ileri tedaviye hızlı ve güvenli şekilde erişimi sağlanırken, hava ambulans sisteminin sağlık hizmetlerindeki stratejik önemi bir kez daha ortaya konuldu. - SAMSUN