Sağlık

Samsun'da ambulans helikopter yaşlı kadın için havalandı

SAMSUN - Samsun'da beyin kanaması şüphesi olan 75 yaşındaki yaşlı kadın ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ikamet eden 75 yaşındaki Satu B., konuşma bozukluğu yaşayınca ailesi tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Beyin kanaması şüphesiyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkine karar verilen Satu B. için Samsun'dan havalanan ambulans helikopter Vezirköprü ilçesine giderek yaşlı kadını alıp Samsun'a getirdi. Satu B. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.