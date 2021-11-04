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Sanatçı Hakan Taşıyan böbrek nakli olduğu Ankara Şehir Hastanesi'ni unutmadı - Son Dakika

Sanatçı Hakan Taşıyan böbrek nakli olduğu Ankara Şehir Hastanesi'ni unutmadı

04.11.2021 20:49

Sanatçı Hakan Taşıyan böbrek nakli olduğu Ankara Şehir Hastanesi'ni unutmadı Sanatçı Hakan Taşıyan, böbrek nakli olduğu Ankara Şehir Hastanesi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Sanatçı Hakan Taşıyan böbrek nakli olduğu Ankara Şehir Hastanesi'ni unutmadı

ANKARA - Sanatçı Hakan Taşıyan, böbrek nakli olduğu Ankara Şehir Hastanesi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Hastane çalışanlarına teşekkür eden Taşıyan, "Üzerimde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Umut ışığı oldular bana" dedi.

Ankara Şehir Hastanesi'nde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi. Uzmanların organ nakli hakkında bilgiler verdiği programa Ankara Şehir Hastanesi'nde 7 ay tedavi görerek karaciğer ve böbrek nakli olan ünlü sanatçı Hakan Taşıyan da katıldı. Taşıyan, "Ankara Şehir Hastanesi çalışanları emektar kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Üzerimde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Umut ışığı oldular bana" dedi.

Yeni bir hayata başladığını dile getiren Taşıyan, "Yeni bir hayata başladım. İnşallah şifa bekleyen hastalarımıza umut ışığı olalım. Hocalarımızın söyledikleri gibi bir organ bir hayat. İnşallah umutsuz insanlarımıza, şifa bekleyen kardeşlerimize umut olalım. Gönülden sevindirelim insanlarımızı tekrar. Hayata bağlayalım. Gönüllü olan bütün insanlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu konuda aydın olalım inşallah. Hassas bir konu çünkü" diye konuştu.

"Geldiğinde hem karaciğerinde hem de böbreklerinde problem vardı"

Taşıyan'ın tedavi sürecinde takibini yapan Organ ve Kompozit Doku Nakli Merkezi Mesul Müdürü Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı ve Böbrek Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Erkan Ölçücüoğlu, Taşıyan'ın tedavi süreci hakkında bilgi verdi. Bostancı, Taşıyan'ı şu an daha iyi gördüklerini dile getirerek, "Bir akşam İzmir'den karaciğer çıktı. Devletimizin sağladığı özel uçakla oraya gidildi, karaciğer alındı. Daha sonra kendisine karaciğer nakli yaptık. 5 gün sonra da sevgili kız kardeşinden. bir canlı vericiden böbrek nakli gerçekleştirildi. Geldiğinde kendisinin zaman zaman bilinç durumu gidip geliyordu ve karnında şişkinlik vardı. Şimdi gördüğümde yaklaşık 9 ay geçti ve bir delikanlı gibi sahnelere döneceği günü bekliyoruz hepimiz de" diye konuştu.

Prof. Dr. Erkan Ölçücüoğlu ise şunları söyledi:

"Hastamız Hakan Bey'in durumu ile ilgili gerçekten bugün gördüm çok güzel ve hani iyi ki bu ekibin içindeyim. İyi ki bu mesleği seçip organ nakli yapmışız. İnşallah Hakan Bey'den onun sözünü aldım. Tekrar sanatını yapınca bu konuda bize organ nakli bağışının en değerli kısmı olan bir şekilde hayata tutunmayı en güzel kendisi gördü. Şimdi tekrar bunu yapacak."

"Her bağış yeni bir hayat"

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Süha Şen, Organ Bağışı Haftası kapsamında oluşturdukları içerisinde kendi resimlerinin de bulunduğu "Her Bağış Yeni Bir Hayat" adlı sergiyi tanıttı. Şen, "Sergiyle ilgili de yeni bir doktor arkadaşımla birlikte benim ve arkadaşımın yaptığı bir takım yağlı boya, karakalem çalışmalarımız var. Bunlarla da biz bir çeşme olsun, yanı sıra bir etkinlik olsun diye böyle bir şeyi eklemek istedik" dedi.

Program, çeşitli konularda yapılan sunumlarla devam etti.

Sanatçı Hakan Taşıyan böbrek nakli olduğu Ankara Şehir Hastanesi'ni unutmadı
Sanatçı Hakan Taşıyan böbrek nakli olduğu Ankara Şehir Hastanesi'ni unutmadı
Sanatçı Hakan Taşıyan böbrek nakli olduğu Ankara Şehir Hastanesi'ni unutmadı
Sanatçı Hakan Taşıyan böbrek nakli olduğu Ankara Şehir Hastanesi'ni unutmadı

Ankara Şehir Hastanesi, Organ Bağışı Haftası, Hakan Taşıyan, Umut, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Sanatçı Hakan Taşıyan böbrek nakli olduğu Ankara Şehir Hastanesi'ni unutmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sanatçı Hakan Taşıyan böbrek nakli olduğu Ankara Şehir Hastanesi'ni unutmadı - Son Dakika
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