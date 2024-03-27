SANATÇI Kadir İnanır'ın uyandırıldığını açıklayan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Bilinci açık, mesajlara gülümseyerek cevap verdi" dedi. Sağlam, "İletişim kurabiliyor, cevap veriyor. Konuşmayla ilgili bir sıkıntı olmayacak ama şu an konuşmak için yorgun" diye konuştu.
Son Dakika › Sağlık › Sanatçı Kadir İnanır'ın Bilinci Açıldı, İletişim Kurabiliyor - Son Dakika
Mersin Silifke Devlet Hastanesi'ne açılan Anjiyografi Laboratuvarı, Silifke, Mut, Gülnar, Anamur, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinden gelecek olan kalp damar hastalarına hizmet vermeye başladı. Yaklaşık 400 bin nüfusa hizmet veren hastane, yeni laboratuvarıyla tedavi olan hasta sayısını arttırmayı hedefliyor.
Kamu Birliği Konfederasyonu'na bağlı Genç Sağlık Sendikası Başkanı Emrah Eren, acil tıp teknisyenleri ve paramediklerin yaşadığı sorunları dile getirdi. Eren, acil tıp teknisyenleri ve paramediklerin azim, fedakarlık ve özveriyle çalıştığını ancak kronikleşen sorunların çözülmesi gerektiğini belirtti. Sendika üyeleri, acil tıp teknisyenleri ve paramediklerin taleplerini sıralayarak yetkililere duyurdu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Gölü'nde yaşanan yakıt maddesi sızıntısı nedeniyle evlerde kullanılan çeşme sularında problem yaşanmayacağını bildirdi. Kocaeli sınırları içerisinde bulunan petrol boru hattında meydana gelen sızıntının göl sınırlarına ulaşması üzerine SASKİ ekipleri hızla müdahale ederek yakıt maddesinin yayılımını kontrol altına aldı. Yakıt maddesinin tamamen bertaraf edilmesi için çalışmalar devam ediyor.
Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Çocuk Hastanesi inşaatında çalışan bir işçi, yapımı devam eden hastane inşaatının 3. katından düşerek yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen işçi, KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, üst solunum yolu enfeksiyonu tedavisi için kullandığı ilaçlardan birine alerjik reaksiyon gösterdi. Hastaneye başvuran Ergün, yapılan müdahalenin ardından gözlem amacıyla yatırıldı. Sağlık durumu normale dönen başkanın bugün taburcu edilmesi planlanıyor.
Kırıkkale'de 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde evde sağlık hizmeti kapsamında 13 ambulans, 10 hizmet aracı ve 75 sağlık personeli sahada görev yapacak. Seçmenler, müdürlüğün ambulans ve personel hizmetiyle oy kullanma işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi önündeki üst geçide, yaşlılar ve engellilerin rahat geçiş yapabilmesi için asansör yapılacak. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, çalışmaların bu hafta içinde başlayacağını ve 10 gün içinde tamamlanacağını belirtti. Yılmaz, asansörlerin yapılmasıyla birlikte her iki tarafın da rahatlıkla kullanabileceğini ifade etti.
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Seyitgazi İlçesi'nde bulunan Kırka Entegre Sağlık Merkezi'nin 2024 Haziran ayının sonunda tamamlanarak hizmete hazır hale getirileceğini müjdeledi. Merkezde 3 aile hekimi, acil birim, morg, gasilhane, 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu, röntgen odası ve laboratuvar gibi hizmetler sunulacak. Ayrıca, merkezin çevresi de modern bir görünüme kavuşturulacak.
Betül Gümen Helvacı, Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliği görevine başladı. Helvacı, kurum kadrolarıyla birlikte çalışarak vatandaşlara en iyi hizmeti sunmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, kurumu büyütmek için çalışmalarını sürdüreceklerini ve hizmet kalitesini her zaman yükseltmeyi amaçladıklarını ifade etti.
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