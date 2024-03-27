Sanatçı Kadir İnanır\'ın Bilinci Açıldı, İletişim Kurabiliyor

Lapseki Devlet Hastanesi önündeki üst geçide asansör yapılacak

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi önündeki üst geçide, yaşlılar ve engellilerin rahat geçiş yapabilmesi için asansör yapılacak. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, çalışmaların bu hafta içinde başlayacağını ve 10 gün içinde tamamlanacağını belirtti. Yılmaz, asansörlerin yapılmasıyla birlikte her iki tarafın da rahatlıkla kullanabileceğini ifade etti.